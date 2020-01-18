【年齡的秘密】韓國人每逢新年唔止大一歲？原來計埋呢樣嘢……

編按：詩人塞繆爾．烏爾曼曾寫下一段關於年齡的詩：「年輕不是生命的一段時期，而是一種心理狀態；它不是玫瑰色的臉頰、紅潤的嘴唇或柔軟的雙膝；它是有關意志、想像力的品質、情緒的能量，它是來自生命泉源的朝氣。」年齡向來是女人的秘密，不少女人到了30歲就會想辦法去「凍齡」。原來在韓國，女性的年齡比實際年齡還要大一些呢！

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「你今年幾歲？」

年齡是女人的秘密，一踏入三字頭就自然不想再透露歲數，但原來在韓國，我們的歲數是比現在大兩歲！即是如果你現在是二十八歲的話，在韓國就已經是三十了。

趙薇一點都不像43歲的樣子。（資料圖片）

為什麼韓國會有這樣的計算方法？那是因為韓國以公曆作計算，每個人出生的時候就已經是一歲，因為嬰兒在母親的體內生活了十個月，而且再加上受精等形成胎兒的時期，所以在我們剛從母體出生時，就已經是一歲了！

在韓國，只要你真實年齡夠十八歲就可以買煙酒了。（Антон Воробьев/Unsplash）

換言之，即是每年的一月一日，都需要多加一歲，直到生日的時候才會減回。因此，如果你還未到生日的話，年齡就先加兩歲吧！在法律上，韓國多數都是以實際的年齡為主，由此每人都需要負上與自己真實年齡相等的法律責任，但如果買煙酒的話，只要你虛齡達到二十歲就可以買了，換句話來說，只要你真實年齡夠十八歲就可以買煙酒了。

雖然香港並沒有這個計算法，但新的一年感覺也大了一歲呢！

現年25歲的鄭秀晶仍然保留着一副童顏相貌。 （《對我而言可愛的她》劇照）

內容提供：沒有假的11月

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「韓國計算年齡的方法 明天又大一歲了！」​】

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