嫌車站安檢太麻煩　男子連人帶褸及袋爬入X光機：冬天穿太厚

安檢雖然麻煩，但為安全起身亦是必要程序。內地一名男子日前乘坐火車前接受安檢時，竟然因為不想脫去外衣及放下私人物品，就選擇連人帶袋爬進X光機內，令安檢人員都咋舌，需緊急停止X光機。

紅圈男子為付先生，他早前與妻子乘高鐵回鄉，不過在經過安檢的時候卻出現問題。（網上短片截圖）

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事發於上周四（2日）凌晨，付先生與妻子到北京西站，打算乘車回鄉下，當他們經過安檢時，付先生被安檢人員提醒，需要脫去大衣並將身上的斜揹袋也拿下來。不過付先生不但沒有遵照人員的提醒，反而向前爬進X光機的輸送帶上，意圖連人帶褸與斜揹袋一起經過X光機。

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安檢人員見狀即將X光機按停，幾秒後看到付先生從X光機的另一端走出來，當他準備站起來時，剛好踏在機械滾輪上，幾乎跌倒。安檢人員表示，她看見付先生爬進X光機之後，就上前問為何他要這樣做，付先生回答指自己冬天穿的衣服太厚，要將隨身物品拿下來的話實在太麻煩，所以就與行李一起安檢。

安檢人員表示，當時付先生從X光機爬出來之後，就說自己穿太厚，脫衣太麻煩才這樣做。（網上短片截圖）

警察其後提醒付先生，進行安檢時要注意安全問題，並解釋X光機用於檢查乘客身上是否有遺規物品，不當行為會影響安檢秩序甚至是自己的身體健康，呼籲乘客們都可以遵守秩序。

（央視網）