【武漢肺炎】全城搶購口罩潮　荃灣藥房免費派　網民：良心小店

武漢爆發不明原因肺炎，本港至今累計有38宗懷疑個案，內地專家初步判定病原體為新冠狀病毒，經歷過沙士陰霾的港人不敢掉以輕心。全港近日爆發搶購口罩潮，更有店舖加價應市，炒價驚傳近500元一盒，惟同時亦有良心藥房特別預留口罩供街坊免費取用，獲知消息的網民都大讚「良心小店！」

荃灣一間藥妝店特別預留口罩供街坊免費取用。（fb「荃灣友信日韓藥粧」圖片）

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荃灣藥妝店「友信日韓藥粧」昨日（8日）在facebook專頁發文，指基於現時市面外口供應比較緊張，店舖預留少量口罩供街坊免費取用，每人每款限取5個。從專頁上載的照片可見，店主有提供成人、幼童及中長小學生款式，並細心註明適合什麼場合使用，並貼上一張A4紙，寫道「注意衛生，唔使怕羞，每人每款免費取5個，加油！」

同場加映：配戴口罩正確步驟 ↓↓↓

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帖文獲得逾4500人讚好，網民紛紛留言感謝良心老闆，直言「有人坐地起價，有人就免費派發」，亦有人指店主細心到「分咗中童同幼童，香港人有你真幸褔」。

另外，全港擁有5間分店的褔港中西大藥行亦在fb公布，將為小朋友免費提供中或幼童口罩，一人每天3個，希望幫助到有需要的兒童，「小朋友係最脆弱及最需要受保護的一群」。

除口罩都要注意 ↓↓↓

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