【生活百科】三個步驟鑽穿不鏽鋼　裝修佬教你唔會燒壞鑽咀秘訣

文：裝修佬 上集介紹完鋒鋼鑽咀，今集就示範如何鑽不鏽鋼。

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於不鏽鋼表面鑽洞需要準備賓子，錘子、鑽鋼油、鋒鋼鑽咀以及一把電批。

首先使用賓子於不鏽鋼表面打出凹坑以作定位，之後加入鑽鋼油，以防燒壞鑽咀。當準備好電批及鑽咀後，就可以於不鏽鋼表面鑽洞，記得要定時加入鑽鋼油，鑽不鏽鋼就是這麼簡單。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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