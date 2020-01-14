抖音網紅搶錢價賣胸圍襪子Sell七日味　稱「粉絲是賺錢工具」被轟

內地網紅除了靠粉絲打賞外，不少會兼開網店搵錢，就連極私人的未洗內衣褲，一樣有價有市。有男粉絲網上公開與一名號稱在抖音擁逾200萬粉絲的網紅對話，顯示兩人互加微信傾談後，網紅發出價目表，用過的內衣褲襪子口罩通通有售，更硬銷「七日味」，惟出價極高猶如搶錢，嫌貴男粉絲為網紅一句「粉絲不就是賺錢的工具嗎？」嬲爆，決定發網上公審，沒料網民未如他所料，反撐網紅言之有理。

【網紅出售內衣褲】男粉絲所指出售內衣褲的網紅，在抖音擁逾230萬粉絲。（微博圖片）

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對話中男粉絲最初和心儀網紅取得聯繫後，表現興奮，更主動問對方有否出售商品，女網紅十分專業，即時出示價目表，但當中商品均是其親身用過未經清洗的二手物品，她並美化稱是「粉絲專屬」。

網紅稱已出售私人物品數個月，最初是收到粉絲要求，後她索性當成生意來做，男粉絲在美人面前仍保持一絲理性，看到價錢後當堂嚇一嚇，稱原想買正經衣服，八卦要求對方提供飲過吸管和內衣照片，但也只問不買，又稱為網紅介紹另一想買網紅內衣的大叔。

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因事先已知大叔對內衣有興趣，網紅開展對話不久，直接分享白色喱士胸圍，開價2800元人民幣並加15元郵費，大叔即時嫌貴又質疑是否真穿過，網紅即反駁「我沒強迫你買，你可以不買」，最終交易不成不歡而散。

對於男粉絲嬲爆言談間網紅極誠實地稱：「粉絲不就是賺錢的工具嗎？」，網民都表示這句其實沒問題，因為根本是事實，只能說「一個願打一個願捱」，亦有人不恥網紅把自己有味內衣褲等高價出售的行為，「這樣不羞恥嗎？」、「下一個就是賣肚中的孩子了嗎？」，不少人都認為再想賺錢也要留有底線。