十二星座性慾排行榜：水瓶座愛試新嘢　天蠍座得不到滿足會發脾氣

在我們的生活中，很多人都對「性慾」閉口不談，或是「談性色變」，但其實「性慾」這一種慾望又不是洪水猛獸，談論或是解決都是很普通且正常的事情。性慾，與食慾、睡欲、金錢欲以及物質欲，本質上並沒有區別，因為都是人類的慾望而已。那麼，接下來讓我們一起來探索12星座的性慾排行吧。

「性慾」是一個人對另一個人想要發生肉體接觸或是發生性關係的願望，每個人產生「性慾」的因素或是契機都不同，這真的是很奇妙的事情。性慾是一種本能的慾望，大多數人在青春期的時候就會因為喜歡上某個人而開始發現自己有這種慾望。只是，大多數人都會羞於提起這類話題。但是人們也有著旺盛的好奇心，所以人們會通過詢問他人，或是自己上網查詢資料來了解這方面的知識。不過，由於網絡上的知識參差不齊，因此也會看到很多不科學的觀點導致混亂。

每個人的性慾程度都是不同的，沒有必要因為性慾旺盛或是性慾缺乏而感到羞恥、尷尬、丟臉或是自卑，用正常的眼光去看待就好了。就相當於每個人的食慾都不同是一樣的，完全沒有必要去擔憂。不過，凡事都過猶不及，若是太過旺盛也是需要控制的哦，特別是影響到自己日常生活的旺盛慾望。若是因為太過缺乏性慾望而感到擔憂，那麼就要請求專業的心理醫生幫助了哦。不管任何時候，都要告訴自己有「性慾」是正常的。

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