【Kevin Spacey】性侵案三控告者半年內死於非命　陰謀論不脛而走

編按：Kevin Spacey本是一名享負盛名的荷里活演員，但他的演藝之路在爆發性侵醜聞後被逼中斷，而其中三名控訴人更在半年內相繼死去，使這件娛圈大事蒙上一層詭異的灰色陰影。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「是演員演角色，還是角色演他？—《紙牌屋》男演員Kevin Spacey殺人陰謀論」，刊於01撐場】

如果細數恐懼鳥最喜愛美劇，《紙牌屋》絕對是榜中之首（其次是《獵魔士》FYI）。劇集講述一名城府深沉的政治家Frank Underwood，因為擔任國務卿的機會被搶走，心懷憤怒的他決定與妻子Claire用盡陰險權術清算昔日的盟友，為求登上美國總統這最高權力的寶座。

Kevin Spacey出演《紙牌屋》中城府深沉的政治家Frank Underwood。（《紙牌屋》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在攀登權力階梯的過程，劇集完美演繹出Frank的「黑暗人格」。他冷酷實際，可以毫不猶豫殺死瀕死的狗，妻子一旦礙事亦能背叛；他不屈不撓，即使政敵四面楚歌也盤算反擊，說唯一跪下理由是攻擊膝蓋；他滿腔怒火，貧窮童年與同性戀傾向令人格更立體複雜；他不擇手段，用權謀詭計毀掉政敵，甚至接二連三殺死「礙事的人」，即使勾搭過的女記者亦不念舊情推落火車軌。

而且最精彩的一點是，Frank彬彬有禮的外表令身邊人一直對其真面目蒙然不知。直到利益衝突逼得他不得不撕破面具那一刻，所帶給身邊人的恐怖與震驚，成為一幕又一幕的影集經典，有他的每一季觀眾們都叫好叫座。即使在恐懼鳥心裏，Frank Underwood也是最喜愛男角色。

只可惜在2017年，Frank Underwood這角色被逼從《紙牌屋》退下，原因是飾演Frank一角的男演員Kevin Spacey涉嫌多宗男子性侵案。由於Kevin本身是德高望重的荷里活男星，更是《紙牌屋》靈魂演員，所以眾多網民對事件百感交集。但考慮到部份受害人案發時未成年，Netflix也只好忍痛與Kevin割蓆，換上Clair擔任最後一季主角，結果可想而知平淡無味。

在大眾眼中，所有事件隨《紙牌屋》落幕而結束，人們注意力也被其他事件搶去。但近來網民發現，原來另一套《紙牌屋》不知不覺間在真實美國法院悄悄上演，主角仍然是Kevin Spacey，而他所做的事或者依舊與Frank一樣... ... 殺死礙事的人。

Kevin Spacey會不會和Frank一樣，殺死礙事的人？（《紙牌屋》劇照）

第一名死者是Lind Culkin，是最早控告Kevin性侵的其中一個指控人。身為護士的Linda曾經因為醫院一名男性病人對她說Kevin襲襲他，而對Kevin展開長達兩年的調查，最後卻反被Kevin控告騷擾而罰款12萬美元和入獄。她在2019年5月被一輛私家車撞斃，司機沒有被落案起訴。但由於指控人死亡，所以對Kevin的性侵指控也撤銷。

第二名死者是一名按摩治療師，名字受到法庭保護沒有公開。他指控Kevin在接受按摩期間，沒有理會反對下被逼觸摸他陰莖兩次。然而當雙方律師達成共識，開始就突破性發現準備審訊後一個月，亦即是2019年9月，原告律師通知Kevin，他的指控人「已經死掉」。

第三名死者是Ari Mikael Behn，挪威皇室前夫婿兼名氣作家。他指控Kevin數十年前諾貝爾和平獎頒獎禮時在桌下玩弄他下體。Ari Behn在2019年12月25日，聖誕節當天在家裏死亡，案件被定為自殺。詳細死法沒有公佈。

一次是偶爾，兩次是巧合，那麼三次是什麼？究竟有多大概率能在半年內死掉3/15個性侵指控人(當中另有數個主動撤銷控罪)？

在某些數學討論版，有人答0.0000044%，有人答25%。恐懼鳥高考後便發誓不再讀數所以無法就此評論，但想指出籠罩住Kevin性侵案的黑色陰影，遠遠不單止這三宗「屍體發現案」......

三個性侵控訴人在三年內離奇去世，事件之詭異引來很多對Kevin Spacey的猜測。（《紙牌屋》劇照）

性侵醜聞揭發後，Kevin Spacey演員生涯被逼提早結束，但他仍然不定期在Youtube拍些奇怪影片。那些影片裏，Kevin仿佛重拾Frank Underwood這角色，打破第四面牆，用冷漠雙眼凝視住螢幕前觀眾，重南方的口音說出陣陣壓迫，但實際意義不明的話語。

例如在上一個平安夜，Kevin Spacey便上載了段「Let Me Be Frank（這裏玩雙關語，既指Frank Underwood又有坦率的意思）」。他拿着英女王加冕60週年的紀念杯說︰「如果我不曾為自己做過的事付出代價，那麼我當然不會為沒做過事情付出代價。」有陰謀論者認為這是Kevin Space向「菁英份子」發出爆料威嚇。

相隔一年，在今個12月24日，Kevin Spacey上載另一段奇怪影片，標題是「KTWK」。他在火爐前同樣用Frank Underwood的獨有語氣說︰「今年是幾好不錯的一年，我很高興能恢復健康。亦因為如此，我也在生活做了些改變，而我想邀請你加入。當我們步入2020年時，我希望......這個世界上會更好。是的，我知道你在想什麼︰他是認真的嗎？ 我很認真(I am Dead serious)。沒想像中那麼難，相信我吧......

如果下次有人對你做出不喜歡的事情時，您可以反擊......但你亦可以穩住自己，做出意想不到的舉動。你可以用仁慈殺死他們(Kill Them With Kindness)。」

Kevin Spacey在平安夜上載了一段影片，更曾言「Kill Them With Kindness」。（影片截圖）

這篇聖誕說詞就像一首藏有摩斯密碼的古典樂，每句說話聽起來都莊重大體，但某些位置卻隱藏秘密訊息。究竟Kevin做出什麼「改變」？又要如何「加入」？而且標題KTWK應是Kill Them With Kindness的縮寫，這才是影片主旨，但具體意義又是怎樣呢？眾網民都摸不着頭腦。

直到隔天新聞播出，Ari Behn「自殺」的消息。

恐懼鳥實在不知怎計算這概率了。但假設Kevin Spacey是無辜的話，恐懼鳥會建議他去買彩票，與檢查一下自己有否特異功能。

除此之外，關於Kevin Spacey還有兩點想補充。首先，他被發現是Jeffrey Epstein的好同伴，多次高調乘搭他的「蘿莉塔航班(Lolita Express)」。Jeffrey Epstein是美國一名菁英富人，在今年被揭發是戀童癖，屢次與小女孩性交，更懷疑在其物業從事兒童人口販賣(說白一點兒童性奴營)。他最後在高度戒備的監獄中滿身傷痕地「自殺」。由於有不少政商名人多次出入Epstein住宅與飛機，所以除了懷疑被滅口外，也繼Pizzagate後再爆出菁英戀童圈子陰謀論。詳細恐懼鳥會再另開文章講述，又或喜好外國迷因的你都略知一二。

還有一點頗有趣，Kevin Spacey的兄弟向DailyMail爆料，說他們的父親Thomas Fowler是一名「納粹戀童犯」。除了是白人至上主義者與仇恨猶太人外，還在兩兄弟童年時多次性虐待他們，這使得Kevin發展出反社會人格，青年開始便有操控和性騷擾他人的事蹟。如果大家記得的話，這與Frank Underwood的角色設定如出一轍。

所以......究竟我們一直看的《紙牌屋》，是Kevin精湛演出Frank？還是其實他純粹做自己？我們不知道，甚至真相究竟怎樣也無法肯定。可能只是他市場部想塑造Frank Underwood形象但碰巧連環死人。￼

或者正如《紙牌屋》教曉我們的道理：上流世界那些權術陰謀勾當，真的只有圈內人清楚。

+ 3 + 2

作者簡介：恐懼鳥

恐懼鳥，大學讀犯罪學和心理學；從小喜歡蒐集世界各地的都市傳說和恐怖奇聞，並希望將恐 懼在人群中散播。

作者Facebook專頁：恐懼鳥 Scary Bird

看更多01撐場相關文章：

「孟蘭節詭譎小品︰什麼鬼東西在你家模仿你家人？」

「出門要小心？！八件網民發生在旅遊途中的恐怖經歷」

正直警察被體制逼成殺警狂魔 -Christopher Dorner

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）

立刻Like！讚好《01熱話》：