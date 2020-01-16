泰國男用水管自慰卡住了　強忍5日至腐臭方求醫　結局勁慘烈

泰國發生駭人聽聞的事件，一名男子疑因一時性慾難耐，竟然使用連接水管的螺旋轉接頭自慰，沒想到男子將下體塞進水管後無法拔出，一卡就卡了5天。生殖器開始發臭，男子最終忍不住求醫，但由於卡住太久，醫生發現其生殖器已化膿及喪失功能，必須整個切掉。

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這名21歲的泰國男子，本月12日晚間11時許，突然跑到曼谷拉姆因特拉（Ram Inthra）地區的一家醫院求救，醫生一看赫然發現男子的下體，卡在一個金屬製的水管螺旋接頭，而且整個下體已幾乎發黑壞死，更開始發臭。

醫生一看赫然發現男子的下體，卡在一個金屬製的水管螺旋接頭。圖為示意圖。（網上圖片）

醫護人員花了逾3小時，才順利用鋼刀將男子的生殖器與水管分開。醫生表示，當醫護人員為男子取出水管時，男子的生殖器已化膿而且喪失功能，恐怕最終只能切除。

男子在手術後透露，這已不是他第一次用水管自慰，第一次很順利，沒想到2次竟卡住了，直至出現腐臭才決定求助。

【熱話#同場加映4】（01製圖）

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