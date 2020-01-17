【武漢肺炎】新民黨陳家珮武漢回港　質疑深圳灣口岸未嚴防

官方公布武漢肺炎又添一宗死亡病例，現時日本已發現病例，本港懷疑個案亦趨增，引起市民關注。新民黨陳家珮昨日fb發帖，自爆原來剛由武漢回港，她報平安稱自我隔離一周沒事，但指經深圳灣口岸回港時，發現未如機場和西九站般嚴防，建議政府加強有關檢疫。網民認為如此時勢她仍到武漢太冒險，又指武漢肺炎潛伏期達兩星期，叫她為了公眾安全不要到處去。

武漢肺炎隨時殺埋身，香港市民大表關注，紛紛加強自我保護，雖機場和西九高鐵站已加強檢疫，惟出入境口岸被指未有加強。（資料圖片）

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武漢肺炎來勢洶洶，不少港人聞武漢色變，陳家珮昨日fb發帖，透露上周曾到武漢，有關行程早已計劃好，幸其酒店位置距離濕街市很遠，她「戰戰兢兢、萬事小心地完成旅程」。

她指行程最後一站在深圳用膳後經深圳灣口岸回港，她指以為政府極速修例讓懷疑個案強制隔離後，會加強各口岸防範，惟她看到的情況並不相符，深圳灣口岸未如機場和西九站般加強衛生檢疫，「深圳灣口岸只見一般措施，與平常日子無異，我亦輕輕鬆鬆便過了關。」

陳家珮指內地高鐵網絡四通八達，人民穿插不同城市是家常事，故針對武漢抵港的高鐵和航班以外，出入境口岸的檢疫也應重視，而她在深圳灣口岸亦未見相關防疫資訊，希望當局可以加強。她在標籤中交代回港後已自我隔離一星期，暫時一切安好沒有中招。

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帖文引來網民關注，不少人都覺得現時風頭火勢陳家珮仍到武漢太勇敢或太冒險，又囑她如感不適即求醫，有心水清網民特別提醒她其實武漢肺炎潛伏期約兩星期，她自我隔離一星期不能百分百保證沒事。另有網民看到她帖文中在武漢站的自拍照，引不住笑她「你真係好鍾意自拍喎！」。

對於深圳灣口岸檢疫問題，衛生署指為應對湖北省武漢肺炎事件，衞生防護中心港口衞生科已加強港口衞生措施，於所有出入境管制站包括深圳灣出入境管制站加強為旅客作體溫監測，並增加抽檢安排，並已加強在各出入境管制站向旅客發布健康信息、派發單張、張貼海報以及於網站發布旅遊健康消息。