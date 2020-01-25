【2020鼠年】12星座2月運程搶先睇　處女遇人不淑隨時好傷

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（以上是《2020鼠年開財運賺大錢》的內容節錄）

書名：《2020鼠年開財運賺大錢》，作者： 陶文。（時報出版提供）

作者：陶文

身兼《工商時報》週日版「一週股市先探」、每日「股市黃曆」、《Money錢雜誌》「易經論股」、《非凡商業週刊》「財經趨勢另類觀察」專欄主筆，更廣受《非凡電視》、《中廣》、《東森》等節目熱烈邀訪。不僅嫺熟東方易卦、天象與西方星座，在國際財金趨勢觀察與投資分析預測上更有深厚顯著的功力，被譽為是台灣「易經財經專家」。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。