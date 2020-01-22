【2020鼠年】唔想年初四咁嘅樣？　吉日吉時開工　事業旺足全年

編按：咩話，年初四咁嘅樣？周星馳電影《行運一條龍》的經典對白，道盡放完新年假的痛苦與無奈，雖然今年年初四仍是公眾假期，但翌日還是要開工開巿，想事業生意旺足全年，就要留意適合開工的良辰吉日。

一般情況下，農曆年初一至初三是公眾假期，去到年初四就要告別長假上班，表情當然不會好。（《行運一條龍》截圖）

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接天神

大年初四這一天要迎接天神返回凡間繼續造福百姓。有道是「送神早，接神晚」，所以接神時間大多在傍晚，不過這一天的接神也在接財神，因此一早的上香拜拜就是最好的吉時。如果有燒金紙，請再加上「甲馬」，讓神威更加顯著。

祭財神

大年初五是俗稱的「送窮日」，也是將過年期間積累的垃圾送出家門的日子。這一天是習俗上的「接財神日」，因此行禮如儀就好了。事實上，按照陶文老師的建議在「三元及第」和初四就接財神的讀者們，

已經比別人更早接受財神爺的護佑了。

大年初五是俗稱的「送窮日」，傳統而言人們會燃放鞭炮「送走窮神迎財神」。（資料圖片／中新社）

開張、開市拜拜

開張、開市不只是拜拜，而是一種宣誓和激勵，那就是「今年一定會更好」，不論是哪種信仰的事業主，這個時候的「新春開市」拜拜儀式，為的是員工的向心力和信心。最重要的是，在這個時候一定要設定好今年的目標。

既然開張、開市這麼重要，那麼良辰吉時更是需要精挑細選，迎接好彩頭，讓事業興盛一整年。

▼▼▼按圖了解鼠年開張、開市的吉日吉時▼▼▼

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（以上是《2020鼠年開財運賺大錢》的內容節錄）

書名：《2020鼠年開財運賺大錢》，作者： 陶文（時報出版提供）

作者：陶文

身兼《工商時報》週日版「一週股市先探」、每日「股市黃曆」、《Money錢雜誌》「易經論股」、《非凡商業週刊》「財經趨勢另類觀察」專欄主筆，更廣受《非凡電視》、《中廣》、《東森》等節目熱烈邀訪。不僅嫺熟東方易卦、天象與西方星座，在國際財金趨勢觀察與投資分析預測上更有深厚顯著的功力，被譽為是台灣「易經財經專家」。

出版社：時報出版

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