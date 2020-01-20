搭小巴要求放手提袋在司機位被拒　女子影相公審不成反被網民圍罵

不用Dennie姐多講，搭車要顧己及人保持禮貌是常識吧。近日有乘客乘搭小巴時，要求將手提袋放於司機位的旁邊，被拒絕後非常不滿，即時拍下司機的相片及車牌，分享至facebook群組企圖公審，不過卻被網民一面倒圍攻，指她才是野蠻的人，直斥：「咁多要求，搭的士啦！」

有網民乘小巴時想將手提袋放於引擎蓋位置，惟被司機拒絕，發文公審反遭其他網民鬧爆。（fb群組「巴士的事討論區」圖片）

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該網民早前於fb群組「巴士的事討論區」發文，稱上周五下午約5時半，於大角咀乘搭小巴時，遇上「無良叔叔Van仔司機」。她指當日乘車時，要求將手提袋放於司機位旁邊，即引擎蓋的位置，惟遭司機以一句「我話唔得就唔得」一口拒絕。

樓主感到相當不滿，即時拍下司機的相片，落車後又不忘拍下車牌以便發文公審，並於帖文怒指司機野蠻及態度過分：「乜香港有咁嘅司機，真係唱衰香港！」

樓主本以為能夠公審「無良司機」，可是網民卻對她的投訴完全不受落，反而一面倒圍罵她「要求多多」，認為司機「畀係人情，唔畀係道理」、「小巴司機位係副偈嚟，正常都唔擺得嘢架㗎喇。萬一掟彎Fing埋個司機撞牆點搞」、「你憑咩覺得你可以擺自己嘢上前面，十六個客一人擺一件你係車長你會點」。

另有網民「曲線」揶揄樓主，着她「瞓喺司機個大脾仔度嘛，當自己屋企一樣」、「我希望你個腦擺喺個頭度，唔好擺喺前面」、「van仔唔啱你㗎，買車請私人司機啦，到時你鐘意將個頭放車頭都無人理你㗎」，獲得多名網民讚好。

【熱話#同場加映1】（01製圖）

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