怕染武漢肺炎　日本零食店東貼告示「中國人種進入商店禁止」

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，日本《朝日新聞》報道，神奈川縣知名溫泉勝地箱根町一間零食店上周五（17日）貼出一張告示，宣稱禁止中國人到店內，結果引起極大爭議。

涉事的零食店位於外籍遊客眾多的箱根町湯本溫泉街，網上照片顯示，零食店老闆貼出的中文告示禁止中國人入店；告示上的中文是利用翻譯軟件譯成中文，語意不太通順，寫著「中國人種進入商店禁止」，以及「冠狀病毒請不要到箱根到日本來」等字句。

報道稱，零食店的老闆張貼出告示後惹來大量批評，加上農曆新年將至，將有很多來自中國的觀光客湧入箱根，故此有人擔心可能對箱根的觀光業造成影響。

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店老闆受訪時表示，約在上周五（17日）貼出告示，他解釋「這是為了防止冠狀病毒所採取的自衞手段，不歡迎中國人到店內」。

告示被拍下放上網，隨即引起網民熱議，紛留言「你應該為你的言論道歉」、「真沒有禮貌，給日本人丟臉」、「可能我說的有點過了，但這難道不是種族歧視嗎？」、「不讓『中國人』入店太奇怪了。如果非說是怕感染新型肺炎的話，那應該是不論國籍，所有在發病地區待過的人都一律禁止進入才對」。

老闆其後回應稱，可能是告示上寫着「不要來箱根、不要來日本」才惹起反感，將會考慮改成「不要進到店內」，以盡量使用不引起爭議的字眼。