【2020鼠年運程】坎坷過後有艇搭　盤點4個有望鹹魚大翻身嘅星座

2020年春節快到了，去年的心願大家實現了嗎？沒有實現的也別傷心，這些星座今年運勢開始回暖了！下面我們就一起來看看2020年有哪些星座運勢回暖吧！

巨蟹座

巨蟹座在2019年運氣不是很理想，尤其是桃花運很差，單身的小夥伴異性緣不好，一直想脫單卻總未如願，脫了單的小夥伴又大多是爛桃花，遭受了一些坎坷傷心之事。

但好在2020年你們的運勢將會大回暖，桃花運變好，會出現優秀的異性追求你們，而且是真心心悅於你們的正桃花。所以2020年可一定要好好把握住機會，每天打扮的帥帥的、美美的出門，說不定哪個轉角就能遇到真愛了呦！

日劇《恋はつづくよどこまでも》（暫譯「戀愛可以持續到天長地久」）劇照

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金牛座

金牛座的小夥伴在2019年整體運勢低迷，尤其是事業運非常低迷，雖然自己明明在工作中已經很努力了，但出來的結果總是不盡人意，領導對你們也總是略有微詞。

但好在2020年你們的運勢大回暖，事業上會有很明顯的起色，只要自己認真細心的對待每一項工作任務，出來的結果都會不錯，領導對你們的印象也會有大改觀，加上今年的貴人運挺好的，工作中就算遇到難題，總有人出現熱心幫助你們，自己能夠學到很多新東西，收穫滿滿。

水瓶座

水瓶座的人在2019年過的不是很如意，主要是來自於健康方面的問題，要麼持續性腰酸背痛，要麼感冒咳嗽發燒等等，這些小毛病嚴重影響了你們生活的各個方面，讓你們很是困擾，畢竟不論是做什麼，身體是革命的本錢。

不過2020年你們的運勢大回暖，加上自己終於有保養身體的意識，改掉熬夜的壞毛病，調整自己的作息規律，以及加強鍛鍊身體等等，身體變強壯後，這些小毛病也就逐漸沒有了，生活也隨之變得順利起來。

天秤座

天秤座的人在2019年過的比較煩心，主要是生活的各方面都多了很多無緣無故的坎坷，工作裡明明是自己自己辛苦做出來的成果卻被他人輕易搶了功勞，自己還有苦難言，愛情裡與對象總是誤會重重，小矛盾不斷等等，這些都讓你們感到心力交猝。

好在2020年你們的運勢大回暖，不論是事業運提升，能得到領導的欣賞，升職加薪不在話下，還是愛情運提升，單身者順利脫單，戀愛者甜甜蜜蜜，總之一切都往好的方向進行著！

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