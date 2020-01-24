【新年大掃除】外傭要求收$500利市先肯執屋　網民鬧爆：職責嚟㗎

年廿八剛過去，相信很多家庭都已完成大掃除準備好迎接鼠年。不過日前有網民於facebook群組求助，稱家中外傭得知要負責大掃除做家務後，竟向僱主夫婦表示要索取500元利市才會開工，令僱主大感無奈。

有僱主稱家中外傭要求先給利市後開工大掃除，更稱對方「拎完再拎」，引起網民熱議。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

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該僱主早前於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文求救，稱臨近新年，要求家中外傭大掃除時，對方竟稱「要$500利市錢先會做」。樓主為了「好來好去」，提出給予200元利市，惟外傭卻「企硬」，直言：「Madam最好畀五百蚊我啦！我幫你執屋企，新年大掃除喎！」

雙方協議後，樓主稱丈夫答應給外傭300元利市，不料外傭清洗廚房及廁所後，突然表示因太疲累而拒絕打掃大廳，又再要求樓主夫婦給予200元。樓主忍無可忍拒絕就範，寧願自行清潔。

大批網民看過帖文直指難以置信，強調做家務是外傭的職責，「呢個唔係佢嘅職責嚟㗎咩？」、「我老細叫我做嘢都唔會額外畀利市啦」、「送本傭工手冊給她，入落利是封」、「清潔家居係工作一部份……點解你會妥協同佢講價」。

亦有網民建議樓主解傭該外傭，認為「佢已經食住你哋」，「即炒，唔使留情」、「此人留不得」、「炒得啦，不服從老闆合理要求」、「你問佢知唔知點解要大掃除？你話唔係因為新年要清潔，係因為姐姐你平時364日清潔得唔乾淨」。

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