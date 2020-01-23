【武漢肺炎】台網民呻父母堅持返大陸玩　討論區暴動：中獎別回來

武漢肺炎有擴散跡象，多個省市相繼出現確診個案，港澳亦已失守。為了防疫，武漢封城，不少香港網民亦呼籲如非必要切勿到內地，惟仍有不少港人堅持回鄉探親，甚至是旅遊。同類情況亦令台灣網民相當頭痕，有人到討論區發帖，稱父母堅持2月參加桂林旅遊，「兩老很相信領隊」，令他心急萬分，勸了整晚都沒用。許多人都同情網民處境，說他的父母一定要全程戴口罩，但更多人勸「如果中獎，就不要回來害人」。

有PTT網民指，父母堅持要到桂林旅行，自己勸了一天都沒用。（示意圖／AP）

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回家過年是傳統，即使進入非常時期還是有人堅持回鄉，但旅遊又是否有急切性？樓主在討論區「PTT」發文，頹爆稱父母去年已經約定好，今年2月要參加桂林旅行團，他坦言看到內地武漢肺炎的情況很擔心，「現在看來覺得有點可怕啊」，但該團的導遊和父母相識很久，「領隊方面一直說沒問題，完全沒有影響」，父母不欲取消行程。

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樓主稱自己勸了兩老一整晚，不知怎解釋才能令父母明白現在回內地有多危險，「我也知道中國很大，所以是我想太多了嗎？」帖文引起熱議，幾乎所有人都認為樓主沒有過慮，而是武漢肺炎的感染情況真的未受控制，「真的很想知道去中國玩的人腦子在想什麼」，可是如果父母去意已決，作為子女能做的不多。

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甚至有網民「灰爆」誇張稱，樓主可以叫父母先寫遺書，為他們事前買好保險，「生病拜託不要回來醫」。不過也有人質疑該團的領隊憑什麼說安全，揶揄「他是發明了特效藥還是疫苗啊？」

（PTT）

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