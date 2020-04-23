12星座完美嬌妻排行榜：完美處女穩坐第一？貪新鮮雙子竟唔使包尾

俗話說的好，女生們要能夠「入得廚房，出得廳堂」，雖然現代人早已不看重傳統，誰管你是否得要會煮飯、打理家裡，但是娶妻除了要互相有愛以外，也得給予另一半強力後援，或是站上前線幫忙扛下壓力等，讓兩人不只是靈魂伴侶，更要是戰友！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來看看網友心目中12星座裡，誰是最佳好太太、好老婆，能夠人見人愛，娶到賺到！

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12星座「完美嬌妻」排行榜第1－6位 入得廚房出得廳堂的冠軍是誰？（點圖瀏覽）↓↓↓

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月17日至2020年01月16日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『好太太星座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

12星座「完美嬌妻」排行榜（Dailyview 網路溫度計授權使用）

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