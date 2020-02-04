武漢肺炎｜家居長效消毒可考慮光觸媒　裝修佬教你點用兼講解優點

文：裝修佬 好多人都問家居針對病毒既防疫有咩可做。手就洗啦，手機就抹啦，去水喉就注水啦，呢啲大家都知。同時，市面上亦有唔少針對家居清潔消毒嘅噴劑，聲稱可以殺滅冠狀病毒。究竟有冇效同值唔值得做？

一般的消毒方法需要不斷重覆，但光觸媒就可以長效消毒。（資料圖片）

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首先，冠狀病毒係難醫，唔係難殺。有啲產品可以做到消毒，一啲都唔出奇。但我哋裝修吧係唔會淨係用呢啲產品去做室內消毒，點解呢？因為太貴啦！每次消毒兩、三千，每星期做兩次，活動前後又做兩次，每月就4至5萬蚊。其實可以有一勞永逸既方案。根據醫管局臨床研究，對應可見光嘅光觸媒係可以做到大幅減低病毒感染率既效果。只要有可見光、同埋個塗層唔甩，就可以生效。

裝修佬分析光觸媒的優點，解釋為你可以考慮使用光觸媒消毒。（裝修佬短片截圖）

光觸媒可以DIY自己噴、亦可以找專業人士用專業嘅噴槍去噴，會更加黐得實淨（確保持久有效）、均勻。呢啲噴劑嘅價錢，同一次性24小時有效嘅消毒噴劑相差無幾，但就可以令室內環境有一個持久有效嘅保障。

咁你問：點解仲要一次性消毒？因為測試報告同消毒一個環境係兩回事，實驗室嘅平面測驗唔使處理空氣中浮動嘅病源，所以即使報告寫99.99%消毒，實際上在單位施工後，降低感染的效果亦只係5至6成，所以當遇到需要徹底消毒嘅事故，係需要多管齊下。但無論如何，都比一次性的消毒有效和實惠得多，絕對值得大家認識。

同場加映#更多裝修知識。（香港01製圖）

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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