【武漢肺炎】鍾南山警告電梯最高危　河南女一個舉動護鄰居被讚爆

電梯被內地抗疫專家鍾南山譽為最高危感染地點之首，卻是大家不能避免之地。有見疫情持續，內地一名有心人 特別在居住大廈的電梯內，放置一大包紙巾， 方便大家按鈕不用接觸樓層掣，她謙稱：「這點東西不值錢，為了大家的健康，做點小事不算什麼」，令人感動！

中國傳染病學專家鍾南山早前接受內地傳媒訪問時表示，依照危險程度排名，密閉空間的危險區依序是升降機、餐廳、辦公室。搭升降機一定要戴口罩，而公司亦應頻繁消毒按鈕。（VCG）

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這名好心人居住在河南開封一個小區，她拿了一包手抽紙，貼在一紙皮上，然後再把紙皮 貼在電梯內的按鈕旁，並寫有字條請鄰居們不要拿走，指明紙巾是用來一次性按電梯的專用紙，呼籲大家「共抗疫情，人人有責」。

中國傳染病學專家鍾南山日前受訪時提醒，在密閉空間裹，電梯是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所，其次依序是餐廳、辦公室。這名好心人看到鍾南山受訪片段，加上她的丈夫不時出入大廈總要乘搭電梯，才生出貼紙巾讓大家免觸按鈕安全乘搭電梯的念頭。

她說平日鄰居們相處融洽，大家都是好鄰居，「我想着這些東西也不值錢，為了大家的健康這不算沒有什麼！」。

河南女在電梯內貼上紙巾包，讓大家不用觸碰按鈕減少感染風險，被讚好有心。（澎湃片段截圖）

網民知道後都大表感動，直指現時疫情擴散大家都要努力防疫，感激有心人多行一步保護大家；不過亦有網民表示，居所電梯內本來也貼有一包紙巾，但貼了不久就被拿走了，大罵偷者太缺德。