武漢肺炎| 郵輪客連番確診　長時間留密封地方好高危　醫生教自保

曾接載3名新型冠狀病毒患者的「世界夢號」，昨日（4日）被拒於台灣高雄下船，郵輪須緊急取消行程返港，現時逾3500名乘客及工作人員正等待進行檢疫。雖然政府早已呼籲市民留港並減少外出，仍有市民因不同原因需要外遊，醫學會前會長蔡堅表示，郵輪及飛機都是受感染的高危地方，直言長時間逗留密封地方是「無得避」，如必須外遊只能靠做好個人防疫措施。

「世界夢號」三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）緊急返抵本港，衞生署人員登船檢驗。（鄧詠中攝）

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港人愛外遊，惟現時卻成了最危險的事。醫學會前會長蔡堅受訪時表示，郵輪及飛機等環境非常高危，因旅客難以知道身邊會否有人帶菌，加上環境不算空曠，甚至是密封空間，「啲菌唔能夠被風吹散」。加上船上人與人的距離亦近，只要一人感染，傳染性可以很高，過往有例子是郵輪旅客感染腸胃炎或呼吸道肺炎，在船上輕易感染其他旅客。

他認為最理想的自保方法就是不要外遊，避免到這類高危地區，故指出「封關」是有效方法。而真的必須外遊的話，則只能靠做好個人防疫措施自保。他建議旅客全程配戴保護性高的口罩如N95，常以酒精洗手液消毒，不要隨處觸摸，並要與人保持距離，使用餐具、進食時亦要小心。

醫學會前會長蔡堅指出，郵輪及飛機等環境是感染傳染病的高危地方。（資料圖片）

年初二（1月26日）在港出發的郵輪「世界夢號」（The World Dream）原訂於上周三（1月29日）抵菲律賓蘇碧灣，惟在當地居民強烈抗議及市長企硬之下被拒登岸，只能原船折返。至本周二（4日），「世界夢號」通知乘客，指由於3名曾上船的內地旅客已確診新型冠狀病毒，未能於高雄入境並須原船返港，所有乘客船員正等待接受檢疫。

另外，早前香港一名新型冠狀病毒肺炎確診個案患者曾乘搭的郵輪「鑽石公主號」抵達日本橫濱時，當地檢疫部門亦發現10人受到感染，已安排患者到陸上接受治療，而船上3700名乘客及船員須接受檢疫，期間留在船上。

世界夢號上周抵達菲律賓蘇碧灣時被拒登岸：

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早前意大利郵輪「歌詩達翡翠號」因船上一對中國籍夫婦出現發燒及呼吸困難等症狀，二人隨即接受檢測，並被送往羅馬接受隔離治療，船上約6000名乘客不准上岸，當地相關部門登船進行流行冰雪調查及評估。