【武漢肺炎】留家隔離抗疫悶得濟？　港爸衣夾神技砌出變形金剛

新型冠狀病毒肺炎肆虐，市民大部分時間都留在家中，以免一不小心被傳染。有港爸就發揮創意消磨時間，用晾衫夾砌出「變形金剛」，成品令一眾網民直呼超厲害，紛紛留言指想起童年時用衣夾砌戰機的回憶。

有港爸用家中晾衣夾砌出「星星叫」，吸引大批網民讚好。（fb「環保爸爸的設計生活」）

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政府早前宣布，中小學生暫定最早復課日期為3月2日，莘莘學子大多時間留在家中，不少父母都要抽空陪伴。一名港爸就選擇跟孩子以環保的方式做手工「過日晨」。facebook專頁「環保爸爸的設計生活」近日上傳圖片，可見該港爸繼製作父子「環保雪條棍發射台」之後，再用家中晾衣夾砌「模型」。

有網民跟着照片「複製」砌出模型。（fb「環保爸爸的設計生活」）

港爸帖中開玩笑說，「悶到發瘟第二擊，今日悶到要玩晾衫夾」，雖然不小心令媽媽「表示憤怒」，但看到兩父子運用不同顏色的衣夾，細心砌出電影《變形金剛》角色「星星叫」和戰鬥機，單看造型就知道花盡心思。

大批網民激讚該爸爸有創意又用心，「簡直天才，使乜花咁多錢買」，也有人跟着照片自家製模型。不過更多網民紛紛留言指自己小時候也曾玩晾衫夾，「我竟然都有做過呢樣嘢，我整過條龍，用個衫夾籃做龍身，最後被老母殺咗」，「我細個都有夾過戰機同機械人」，想起兒時開心回憶。

（fb專頁「環保爸爸的設計生活」）

↓↓↓ 港爸早前曾與兒子製作「環保雪條棍發射台」↓↓↓

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