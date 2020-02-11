尼日利亞爆神秘傳染病　逾百人感染一周15死　48小時內可奪命

在新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐同時，世界另一端的非州國家尼日利亞爆發出不知名神秘傳染病，在不足一個星期內感染過百人，當中15人死亡。當地政府指該病與伊波拉（Ebola）及拉薩熱（Lassa fever）不類似，初步懷疑傳染病可能與漁業使用的化學物有關。

尼日利亞有不明疫症爆發，患者出現嘔吐、腫脹、肚瀉等病徵。圖為示意圖。（GettyImages）

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尼日利亞政府日前發出警示，指一個「奇怪的流行病」（strange epidemic）正在國內發生，該種從來未見過的傳染病會令患者引起包括嘔吐、腫脹、肚瀉等病徵。該種未知的病初見於尼日利亞國家首都阿布賈（Abuja）東南方的貝努埃州（Benue State），而截至2月3日已經有104人受感染，15人在一周內死亡。代表貝努埃州的議員摩洛（Abba Moro）更提到，有人在接觸傳染病後48小時內去世。

尼日利亞國會已經決議要求國家衛生部派出專家，到爆發不知名疾病的地方調查，或要求尼日利亞疾病防控中心尋找措施控制疾病傳播。

尼日利亞衛生部長伊漢奈爾（Osagie Ehanire）於周五（7日）提到，該種傳染病與伊波拉或是拉薩熱並不相似，亦相信不是最近於中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎。

尼日利亞有不明疫症爆發，患者出現嘔吐、腫脹、肚瀉等病徵。圖為示意圖。（GettyImages）

伊漢奈爾表示疾病防控中心已經在受影響地區啟動緊急應變機制，另外亦有政府人員懷疑，不知名傳染病可能與捕魚業所使用的化學物有關。

（英國獨立報）