澳門男睇中人妻　60萬設局綁架演英雄救美　女方被放走後生疑報警

英雄救美是不少電影的必備情節，不過近日澳門一男子救人不成反被補。一名汽車美容店男股東為博心儀的已婚舊同學歡心，竟不惜花費60萬元，設局綁架對方，再上演一場英雄救美的戲碼博取好感。一切如澳門男的預計進行，惟女方被「綁匪」放走後生疑，與丈夫商量後報警揭發鬧劇。司警事後拘捕「主謀」及4名「同謀」，其中一人為正因疫情停課的大學生。

澳門司警偵破一宗假綁架案，一名男子為博舊同學歡心竟設局綁架再親自「英雄救美」。（司警教室fb影片截圖）

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被捕4人分別是自編自導的主角、41歲王姓男子及另外3名23至25歲男子，涉嫌綁架、詐騙及偽造技術註記等罪名，其中一名25歲男大學生正因新型冠狀病毒疫情停課。案中「女主角」則為40歲女子，與王男為中學同學關係。

案情指，王男約一年前與女事主於同學聚會重遇，其後再見面了數次，王聲稱對女方「未忘情」，嘗試約會對方，更不惜花費60萬元，聘請3名「演員」助他設局綁架再上演「英雄救美」戲碼，以為製造營救一幕，可以令女方萌生感激之情及博取好感，甚至感到虧欠而接受他。

至周日（9日）晚上，王男與女事主於某餐廳與事主用膳至凌晨才離開送女方回家期間，「綁匪」駕駛的七人車突然駛近，王男扮作不敵綁匪，女事主則被強行推上車，遭口罩蒙眼及索帶綁手帶走。

王男之後「打通」女方電話，由「綁匪」接聽並要求付500萬元贖金，雙方討價還價半小時後，王承諾按指示交付300萬元換取放人。「綁匪」事後將女事主帶到氹仔七潭公路路邊放走，她自行鬆綁，跑到附近大廈致電丈夫求救。

不久後成功「英雄救美」的王男駕駛保時捷座駕到場，告訴女事主已交付300萬元贖金，建議她不需報警，不過他未能解釋為何能在短時間內籌錢，令女方心中生疑，與丈夫相量後決定報警。

澳門司警經調查揭發鬧劇，同時發現綁架女事主的七人車使用假牌，前日（10日）先後拘捕4名涉案男子，4人均承認犯案，其中王某稱，為了讓「綁架案」順利演出，曾向3名「男演員」承諾，事成後將給他們60萬元「片酬」。雖然王男解釋了犯罪動機，但司警認為有跡象顯示事件是設局詐騙，案件有待進一步跟進。

（力報、澳門司警）