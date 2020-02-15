【武漢肺炎】食炸雞送口罩　韓式餐廳搞情人節特別活動吸客

新型冠狀病毒疫情擴散至本港，確診個案上升至56宗，令不少市民人心惶惶。全城口罩供不應求，口罩荒下熱心小店及餐廳一於自救，舉辦各種免費派口罩活動，幫助有需要人士。昨日（14日）適逢情人節，有韓式炸雞餐廳特意舉辦「食炸雞送口罩」活動，每對情侶或夫婦只需光顧即可獲贈1包5個的韓國口罩，送完即止。

韓式炸雞餐廳「Goobne」昨舉辦情人節特別活動，每對於餐廳用餐的情侶或夫婦（以每枱計算），即可獲送1包5個的韓國口罩，口罩送完即止。（「Goobne」fb專頁圖片）

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韓式炸雞餐廳「Goobne」昨舉辦情人節特別活動，每對情侶或夫婦於餐廳用餐（以每枱計算），即可獲送1包5個的韓國口罩，活動會於口罩送畢後即止，餐廳各區分店均參與活動，包括：

1. 尖沙咀 The Hart 2. 旺角瓊華 3. 荃灣 Citywalk 1 4. 中環M88 5. 銅鑼灣 V Point 6. 將軍澳 Popwalk 2 7. 東涌 Citygate Outlets

餐廳facebook專頁及後上載客人獲口罩的合照，網民紛紛留言大讚餐廳雪中送暖，「有都好過冇」、「多謝你哋」、「希望幫到有需要人士」。

（「Goobne」fb專頁）