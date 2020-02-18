武漢肺炎│中大生用Zoom網上上堂阿媽叫收衫超尷尬　4貼士避出醜

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍未受控，為減低感染風險，除了上班族可以home office外，學生們亦停課不停學，轉以應用程式在家上課，不過家中太多誘惑及陷阱，一不小心不但影響效率，更會隔着熒幕出醜於人前。昨日（17日）就有中大學生自爆利用視像會議程式在家上課時，家人亂入而發生的尷尬事，引起同學們共鳴。

多間大學因疫情轉為網上授課，有中大生自爆網上上堂尷尬事，引起同學共鳴。（資料圖片）

有中大生於facebook專頁「CUHK Secrets」投稿，指學校網上復課後，師生都開始使用視像會議程式參與課堂，不過因人人也在家，避不過家人亂入，因而發生不少尷尬情況，有人稱一本正經與同學及老師討論課題時，不知情的媽媽突然大喝要求「唔好打機去收衫」，亦有人走開一會去洗手間時，被弟弟搶去電腦，對着咪大笑及亂叫，更惹怒教授被趕出網上「課室」，相當無辜。

++同學自爆尷尬經歷++

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帖文引起不少同學共鳴，有人直指一切源於土地問題，「你估個個都有間房？我聽日上堂都諗緊不如入廁所上」，亦有人認為家人不知情下亂入說話其實很平常，但質疑鏡頭自動開啟以致流出家中片段與程式的設定有衝突，「其實大家都係咁，唔緊要啦」、「無所謂啦，夠地道」、「最衰都係prof，強制開cam開咪」。

++記住以下貼士避免出醜++

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有人之後更投稿提供網上上堂的貼士，建議有需要同學買綠色畫紙自製「綠幕」，解決不想讓人看到家中環境的問題，亦可使用有收音功能的耳機，以免家人說話自動被收音引起尷尬。樓主更鬼馬提醒不想讓人見到「真面目」的同學可使用濾鏡功能，或在化妝及光源多加功夫，獲不少同學大讚「高質」。

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