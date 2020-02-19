【生活百科】漂白水、酒精唔係萬能　裝修佬教你徹底清除牆身霉菌

文：裝修佬 甚麼是霉菌？霉菌並非細菌，而是真菌的一種，香港這種氣候溫暖而潮濕的環境中，特別有利於霉菌生長。霉菌會影響牆身外觀，嚴重甚至會使牆面剝落、發出的異味亦有可能會損害健康和導致身體不適。

↓↓↓ 圖解牆身除霉方法 ↓↓↓

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如何消滅牆身霉菌

如果牆身發霉不太嚴重，可以嘗試用乾布擦拭清除表面霉菌，要是無效可加入酒精擦拭。需要留意的是千萬不要使用清水擦拭，因為霉菌最喜歡潮濕的環境，增加牆身濕度只會令霉菌越生越多、越生越粗壯。此外，對於較深入牆身的霉菌，可以嘗用砂紙慢慢將霉菌磨走。

如果牆身發霉不太嚴重，可以嘗試用乾布擦拭清除表面霉菌，要是無效可加入酒精擦拭。（資料圖片）

然而，以上的方法都只是清除了表面霉菌，而未能徹底消滅霉菌。霉菌除了肉眼易於看見的上部，還有一般清潔劑未能去除的根部。只要繼續有水份、牆身有營養及溫度適宜，根部就會吸收這些養份再次長出霉菌，因此，不徹底除去霉根是沒有意義的。

要徹底清除霉根，使用漂白水、酒精等是不可行的，必需使用專業的去霉根產品，用上述提及的方法去除表面霉菌後，再噴上產品後用乾布稍為擦拭，即可徹底深入去除牆身霉根，一年噴一至兩次，即可令霉菌不再生長。

同場加映#更多裝修知識。（香港01製圖）

選用防霉牆面漆

不想牆身發霉除了可以從清除霉菌着手，還可以選用防霉牆漆，有些產品能夠有效阻絕香港最常見的霉菌在牆上滋生。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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