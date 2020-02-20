台護理師：走廊現離世者香水味有原因　日常靈異經歷更嚇人

醫院是最多生與死的地方，流傳了不少解釋不了的靈異故事。有台灣加護病房護理師日前在節目當嘉賓，談到曾有女護士因感情問題輕生，死後走廊竟出現她的香水味，令醫院同事極為害怕，後來才發現只是烏龍一場。不過她也自爆曾有真實靈異經驗，被一個沒有插電的護士鈴嚇破膽。

醫院走廊驚現離世者香水味，令人嚇破膽，但原來是誤會一場。圖為示意圖（網上圖片）

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台灣節目《綜藝大熱門》日前邀請醫護人員出席，講述醫院內的光怪陸離故事，加護病房護理師林婷分享曾聽過有同事的學姊，因感情問題在別家醫院廁所自殺後出現令人驚嚇的事。

林婷稱這名死者長得漂亮，在醫院廣為人知，尤其是她的香水味十分濃郁，只要經過人人皆知，沒料她死後數星期，走廊和廁所竟然又出現她的香水味，令其他醫護十分驚慌。

最恐怖是這種熟悉的香水味愈來愈濃，令大家深感不安，後來才發現原來是清潔阿姨幫忙收拾雜物櫃時，發現一瓶很新的香水，因不想浪費拿來四處噴，而這香水正是死者的遺物，因而出現「學姊回來了」的誤會。

不過林婷表示她也曾遇過真正的靈異經歷，大爆曾有一晚當值時，有一名婆婆按動護士鈴，她趕到病房查看，發現護士鈴根本沒有插電，深感奇怪的她問婆婆:「護士鈴是你按的嗎?」沒想到婆婆竟回答:「我叫你後面那個小女孩按的。」而這個神秘的小女孩她其實已不只一次從病人口中聽過，但從未見過真身，事後只能說一句「不要不信邪」。

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