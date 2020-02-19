武漢肺炎｜浴缸養魚囤糧　過年至今食剩5條　武漢女：養住慢慢食

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情下，不少市民都減少外出，其中遇上封城的武漢人就影響最大。不能出街，家中囤糧就很難吃到新鮮食品，有武漢人剛好在過年之前買下十多條魚，一直養在家中浴缸，至今還有幾條尚未煮熟裹腹。有人感嘆即使要留在家中防疫，還是有錢的、住得大的好，連魚都有地方養。

武漢有一家人在家中以浴缸養魚囤糧，過年至今還有5條剩下未吃。（網上短片截圖）

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該名武漢女子表示，她的老公在過年前買了十多條魚放在家中浴缸，一直養着。由於當時疫情不算嚴重，他們就每日吃一條。直至疫情惡化，連居住的小區都有7、8宗的確診個案之後，他們一家人就不敢外出，決定繼續養住未吃的5條活魚，先食雪櫃內的冰鮮魚。

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網民看到浴缸養魚囤糧的事後，就開始討論應先吃活魚還是先吃冰鮮魚。先吃活魚的一派認為，活魚一直沒有食物難以捱下去，「養這麼久了都沒有肉了」，還可能隨時翻肚，活魚還是早吃早着。

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而認為應該先吃冰鮮魚的一派則覺得，魚養久了的話，隨時可以生下小魚，形成永續的食糧，而且覺得悶的時候也可以看魚兒游泳解悶。

可是最多網民感嘆的是，家中空間有限沒有浴缸，想要囤糧也沒有可能養魚，覺得就算要抗疫一樣是有錢人的會過得比較輕鬆。

（綜合）

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