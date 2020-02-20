武漢肺炎 |商家講明賣口罩盒　網民以為掩眼法狠掃200個結果...

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，瘋搶口罩成為人們抗疫日常，市面一罩難求下，唯有轉戰網絡，但滿心歡喜等貨來，面前的竟然只有空空的口罩盒？台灣有網民投訴指，本來想在網購賣場訂購口罩，收貨時卻發現盒子內竟沒有最重要的口罩，質疑賣家是趁機混淆視聽發災難財，有人更不慎地買了200個紙盒，心痛地表示「我直接放回收箱了」。

從網購平台「蝦皮購物」的產品截圖所見，賣家在標題上寫明「再次特別強調，這是紙盒賣場，裏面沒有口罩」，價錢為10元台幣（約2.5港元）一個。（蝦皮購物網頁截圖）

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從網購平台「蝦皮購物」的產品截圖所見，賣家在標題上寫明「再次特別強調，這是紙盒賣場，裏面沒有口罩」，價錢為10元台幣（約2.5港元）一個，但或許是市民太着急，一見到「口罩」二字就立刻下單，有人更誤會是「假賣盒子、真賣口罩」的逃法手法，到收貨時才面對現實，果真是只販售口罩紙盒的賣家，由於感到被騙，紛紛給予1星評價，又指「為何要單獨賣口罩盒子？拿來做什麼用？」。

不過賣家接受媒體訪問時喊冤，指他們是一間五金賣場，疫情前已在賣口罩盒子，還特別在產品介紹加註只有盒子，又安排員工逐一向客人確認盒內無口罩，但仍有人不看清楚就亂下單、留負評，感到十分無奈，也對他們帶來困擾。

（綜合）

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