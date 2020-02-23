武漢肺炎｜韓星急捐款抗疫　朴敘俊金高恩各捐64萬助醫護基層

韓國新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，至今累計556人確診，已連續3天新增過百宗病例。當地不少藝人因應疫情紛紛捐款，盼望紓緩醫療壓力和協助貧困家庭抗疫，其中《鬼怪》金高恩和《梨泰院class》朴敘俊各捐出1億韓圜（約64萬港元），國民級女演員李英愛亦捐5000萬韓圜（約32萬港元）予大邱社福機構。

朴敘俊捐出1億韓圜予大邱，希望能幫助購買醫療設備。（資料圖片）

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截至周日（23日）上午，韓國確診病例急增123宗至556宗，當中大部分來自第四大城市大邱和慶尚北道清道大南醫院。患者人數急增，令全國負壓病房和床位變得緊張，如截至2019年12月，全國負壓床位數量僅為1027張，其中重災區大邱只有54張。

大邱社會福祉共同募捐會周六（22日）透露，演員朴敘俊看到關於負壓病房和移動式負壓設施不足的報道後，希望能幫助購買醫療設備，故捐出1億韓圜。善心爆棚的朴敘俊其實去年4月，已曾向江原道山火的受災居民捐款1億韓圜。

另外，主演《大長今》而為人熟知的李英愛，同樣主動捐出5000萬韓圜幫助大邱市民，表示「大邱經濟因疫情而萎縮，本身已經生活困難的人，可能會過上更艱難的日子，全家人都希望大邱市民能戰勝現時的逆境，疫情盡快平息」。《鬼怪》女星金高恩日前則捐款1億韓圜，購買4萬個口罩贈予韓國低收入家庭。

《上流寄生族》崔宇植有份參演的新片《狩獵的時間》，決定延期上映。（網上圖片）

是次新冠疫情令韓國電影業大受影響，由《上流寄生族》崔宇植、《回答吧！1988》安宰弘等合作的新片《狩獵的時間》，電影公司昨宣布為減低肺炎傳播機會，決定將原定26日上映新片延期，韓國舉行的首映禮亦已取消。

（綜合）

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