【武漢肺炎】韓國新天地教徒感染最少75人　被揭去過大型汗蒸幕

新型冠狀病毒疫情在全球繼續蔓延，韓國近日確診人數急劇增加，截至23日上午，累計個案達556宗，並出現第4宗死亡病例，當中75人與異端教派「新天地教」大邱教會有關。一名61歲「新天地教會」的女信徒被視為「超級傳播者」，南韓媒體報道指她曾到慶北清道郡一間名為「알미뜽」的著名大型汗蒸幕，恐怕會造成更廣泛的傳播。

韓媒報道指，被稱為「超級傳播者」的66歲女子曾去過慶尚北道清道郡一間大型汗蒸幕「알미뜽」。（網上圖片）

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據韓媒報道，於18日確診的61歲女子沒有外遊紀錄，她在確診前兩日曾出席大邱新天地教會的敬拜，在教會內逗留約2小時，期間有逾1000人曾進出教會。事後當地的疾病預防及控制中心（KCDC）指出，至少15宗病例與該女子有關，其中14人曾與她在同一教會接觸，1人則與她在大邱市一間醫院接觸。

韓國近日確診人數急劇增加，截至23日累計個案達556宗，並出現第4宗死亡病例。（AP）

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除此之外，有報道指該女子曾與友人去過慶尚北道清道郡的一間大型汗蒸幕「알미뜽」，從帳單可見，她在該汗蒸幕花費了2萬韓元（約130港元）。報道指，涉事汗蒸幕有多間大型汗蒸房，每日接待數百名顧客，令人擔心疫情會急劇擴散。

早前本港第14宗確診個案的80歲男老翁在「鑽石公主號」上亦曾在按摩池逗留了幾分鐘，再在桑拿浴室坐了約半小時。鑽石公主號至今已增至634人確診，包括71名港人。

醫護組織杏林覺醒早前撰文指出，日常生活中遇到的蒸氣如桑拿一般不會造成傳染，但近距離共同使用空間或接觸受污染的器具，即使沒有氣霧產生，例如與患者共用桑拿浴室等，本身都有機會導致飛沫或接觸傳播。

（綜合）

大邱市列為傳染病特別管理區後，市區一片死寂如空城

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