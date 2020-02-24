【武漢肺炎】江西武功山重開百人打蛇餅排索道　網民：疫情未完！

因應新型冠狀病毒疫情，內地各景點在新年假期期間都暫停開放，直至近日不同景點開始重新開放，不過從網上的影片可見，江西萍鄉武功山景區宣布恢復正常開放後，排隊下山的索道出現人潮，景區即發布緊急通知，限制景區的人流至每日3000人。

網上的影片可見，江西萍鄉武功山景區宣布恢復正常開放後，排隊下山的索道出現人潮。（網上圖片）

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江西萍鄉武功山景區自2020年2月20日恢復正常開放，但實行實名制網上購票，每日限流5000人，亦暫不接待團隊和各省、市（縣區）疫情較重地區的遊客。

不過，景區開放即吸引大批遊客前往，網上流傳影片可見，在下山的索道人們大排長龍，甚至繞了好幾個圈，雖然大部分人都有戴口罩，但他們排隊排得非常緊密，恐有交叉感染的風險。

其實香港情況也近似！疫情未完，大家咪鬆懈，同埋記得清返垃圾呀！

萍鄉武功山風景區於是在昨日（23日）發布緊急通知，表示根據景區防疫防控要求，從即時起停售當日景區門、索道票，並將景區人流限制下調至3000人，關閉線下售票窗口。遊客進入景區，須佩戴口罩，配合工作人員量體溫等防疫措施，並保持1.5米的遊覽間距。

不少網民見到影片人山海的情況都十分驚訝，「疫情還沒結束啊！不要放鬆！少聚集！」、「太猖狂了吧！」、「要玩不要命了都！」，亦有人認為現在不是開放景區的時候，「為什麼先開放景區？是嫌醫務人員的工作還不夠多嗎？」