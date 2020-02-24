【趣一趣】藥房貓經理收銀勁冷淡唔理人　網民：無罐罐學咩人買嘢

不少藥房放貓在店內飼養，冀其幫忙捉老鼠之餘，也能吸引客人駐足。有網民近日拍片分享找藥房「貓經理」購物的體驗，影片所見橘色貓咪爬到藥房收銀機前發呆，卻突然被問「唔該經理，牛黃解毒片依家幾錢？」見貓咪沒有反應，拍片者再叫了幾聲「經理？」，但都被貓咪無視對待，令拍片者很是生氣，意興闌珊地說：「都唔知你點做生意，去過第二間啦！」

片段引來網民關注，短短一天已有逾190個讚以及47次分享，有網民被可愛又Cool Cool的「貓經理」迷倒：「我買盒盒仔茶，畀我摸兩吓得唔得？」，亦有人笑稱拍片者要說貓語才會被回應「難道要用貓話？」、「你都無喵喵叫。」、「兩個都有語障。」、「幫你啦！你跟住我咁講：『喵喵！喵喵喵喵喵喵喵喵？』」，更有人戲言拍片者應該先送上貓糧罐頭，「兩罐貓糧thx」、「無『罐罐』學咩人買嘢！」。

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