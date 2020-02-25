【武漢肺炎】JR東日本男員工確診　發燒仍上班　曾到3車站恐播毒

新型冠狀肺炎疫情繼續在全球肆虐，日本包括「鑽石公主號」郵輪確診人數增至851人。神奈川縣相模原市宣布，日前一名50多歲確診男子是JR東日本的員工，他2月16日發燒但仍然上班，亦曾到過3個車站，讓民眾非常害怕。

確診男子發燒後，曾到包括相模原站等3個車站工作。（網上圖片）

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相模原市24日宣布，一名50多歲的男子證實感染了新型冠狀病毒，他是JR東日本相模原站站務員，並沒有外遊紀錄，於16日開始發燒，但仍有上班，直至17日才請病假停工。16日他上午曾前往相模原站（相模原駅）維修售票機，下午則到原當麻站（原当麻駅）負責確認列車安全，另外也曾去過上溝車站（上溝駅）工作，全程有戴口罩。

涉事男子一家五口，他於上周六（22日）確診感染新冠肺炎後，其妻子及兩名20多歲的女兒亦確診，長子則被安排到旅館隔離。當局現已為9名與他有緊密接觸的同事進行病毒測試，亦已聯絡20多名與他同一個辦公室工作的人員。

有Youtuber日本街頭訪問不戴口罩途人，揭發不少人對疫情都掉以輕心。

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