愛的迫降 |洪永城po朝鮮軍人合照　「玄彬太太們」：打破美好幻想

熱爆韓劇《愛的迫降》雖然已完美落幕，但大結局過後仍成為城中熱話，而玄彬飾演的利正赫，更令大家對朝鮮軍官充滿幻想，現實中是否如同劇中的他一樣青靚白淨又溫柔體貼呢？數年前曾到朝鮮拍攝節目的洪永城，在facebook貼出一張跟當地軍人的合照，狠狠打破了一眾劇迷的美好想像。

玄彬飾演的利正赫，令大家對北韓軍官充滿幻想。（《愛的迫降》劇照）

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洪永城在facebook發文，透露自己都有追看《愛的迫降》，稱「毒，我就無中」。他還上載2015年到朝鮮拍攝旅遊節目時，跟當地軍人的合照，指「我知你知北韓嘅玄彬應該係咁嘅樣」，又推薦大家如果想認識南北韓更多，可觀看另一套韓國電影《JSA安全地帶》，指故事寫實，又能描述相隔一條警戒線天與地的分別。

帖文隨即引起熱議，不少「玄彬太太」鬧爆「點解你要令大眾知道真相」，連老友黃翠如都忍不住說「你真係好衰」，亦有人不願接受現實：「你一定搵個最唔靚仔嘅影，然後襯出你自己靚仔」。有網民都笑言，「呢位北韓官年青時成個玄彬咁嘅樣，唔通又話你知咩」，亦有人理性分析稱，軍人頭頂的「蛋糕帽」加闊腳褲，「玄彬都頂唔住」。

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《JSA安全地帶》是一部2000年拍攝的韓國推理電影，由著名導演朴贊郁執導，李炳憲、宋康昊、李英愛等著名影星都有份演出。電影講述位於南北韓邊界的板門店共同警備區發生槍擊案，兩名朝鮮士兵被殺，令兩名韓國士兵被懷疑涉及其中，經雙方協商決定交由中立國監察委員會調查。

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