女網民高燒39.4度醫生叫休息3天觀察　卸膊上司唔願批病假

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐多地，病徵與流感相似之餘有時症狀還不明顯，市民一旦發燒都會心慌慌，公司多叫員工留家休息。日前，有台灣女網民在facebook大呻，自己發高燒到攝氏39.4度，醫生診斷是類流感，需休息3天不可接觸人群，她還要不停咳嗽痛苦非常。然而，上司沒有直接批准病假，反而叫她「自己決定吧」、「妳自己看着辦」，要她照樣上班，令台女天人交戰。

女網民持續高燒，醫生認為是類流感，叫她先休息3天別上班接觸人群。（fb群組「爆系知識家」圖片）

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出現發燒和咳嗽，以往會擔心中流感，現在還要擔心是否患新冠肺炎！台灣一名女網民在fb群組「爆系知識家」帖文，說自己昨天（27日）發高燒到攝氏39.4度，去看急症醫生診斷是「類流感」。所謂類流感，就是任何病毒造成和流感一樣嚴重症狀，但無法判定是流感病毒引起的疾病。醫生開了假紙，要她留家休息3天，不能上班接觸人群。

不過，台女告訴公司的襄理時，對方居然要她繼續上班。台女解釋流感比新冠肺炎的死亡率還高，她高燒不退又不停咳嗽，其崗位是社區秘書，經常要接觸長輩，擔心傳染他人，「萬一不小心傳染了，或我怎麼了，要怎麼辦？」

即使醫生告誡台女別上班接觸他人，但上司竟然叫她自己決定上班與否，說他無法幫忙決定，「妳自己看着辦」、「能幫忙我一定幫，但我能力有限並不是每次都能幫到底哦」。樓主在帖文中還提到，自己還剛剛好來月經，加上發熱咳嗽非常辛苦，問網民應該如何是好。

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網民看完帖文，覺得這狀況根本應該留家休息。有不少人留言笑稱，如果上司堅持要她上班，就不要帶口罩到上司的身旁走來走去。亦有網民留意到上司提及她不是第一次請假，質疑是否她經常請病假，樓主表示，其實今次只是自己第三次請假，之前的兩次都是因為發燒才請。

更重要的是，有人建議樓主應該去醫院進行檢疫，因為類流感就是沒篩檢出流感病毒，但患者會發高燒及咳嗽，病徵和新冠肺炎相似，大吉利是說了一句：「你真的要小心是不是中了。」