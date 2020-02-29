【新冠肺炎】韓國新天地教會漏報近2000成員　大邱政府舉報負責人

韓國的新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診個案在周六（29日）急增813宗，全國累計3150宗，當中不少與大邱市的新天地耶穌教會有關。政府日前要求教會提供教徒名單，但大邱當局其後揭發教會漏報1762名準教徒，表明將向警方舉報大邱教會相關負責人。

2月19日，身穿全套防護服裝的工作人員在新天地教會大樓前進行消毒工作。（Reuters）

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韓國政府最近不停追蹤新天地教會的教徒，要求教會提供教徒住址、聯絡方法等資料。不過大邱市長權泳臻日前表示，發現該市收到的新天地教徒名單，與衞生部門的資料不一，包括漏報1762名準教徒（教育生），以及地址為大邱、但支派不同的222名教徒，現正緊急隔離和檢測該批人士。

權泳臻指，新天地教會聲稱「教育生」並非正式教徒，故沒有提供相關名單。大邱市政府表明會以「傳染病預防及管理相關法律」，向警方舉報新天地大邱教會負責人。同時，當局正研究對之前在流行病學調查中，隱瞞或謊稱其新天地教徒身分的人作舉報。

韓國政府官員於2月27日關閉大邱市新天地教會。（AP）

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