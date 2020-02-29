新冠肺炎｜日本超市搶購潮未停　糧食成目標被掃清　廁紙持續缺貨

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，日本確診個案不斷上升，令民眾人心惶惶。加上早前因網上訛傳廁紙原材料供應不足及工廠停運等消息，結果引起全國搶購潮。恐慌未有停止，當地網民更發現多區超市內連糧食亦被掃清，除了搶米，肉類、麵食亦一併清空，場面非常誇張。

有網民近日於Twitter上載相片，表示附近超市見到糧食被搶購一空。（Twitter圖片）

有超市貼出告示指一人只限買一包米，但很快亦被掃清。（Twitter圖片）

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日本政府最近為控制疫情，首相安倍晉三27日宣布全國中小學自3月2日起停課，北海道知事鈴木直道28日更率先宣布，北海道進入「緊急狀態」，為防止疫情擴大，更呼籲民眾於周末待在家中，減少外出。

大批民眾得知事態嚴重，廁紙、衛生巾等用品有得搶就搶，有網民近日更於Twitter上載相片，表示在家中附近的超市見到不少人搶購糧食及日用品，大部份貨架變得空空如也，表示非常震驚，「我以為走錯地方了」、「所有東西亦被搶光，準備打仗嗎？」

超市的米、麵食，甚至樽裝水及飲料亦被清空，剩下的商品寥寥可數。（Twitter圖片）

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相中可見，超市放置衛生紙的貨架仍是空無一物，就連鮮肉、蔬菜、米、麵食，甚至樽裝水及飲料亦被清空，搶完廁紙開始搶糧食，剩下的商品寥寥可數，場面非常誇張。

有網民亦稱，晚上走到超市基本上沒有東西可買，猶如被人洗劫一空。他又無奈表示民眾的恐慌並非無道理，批評政府措施突如其來，令人一時間無所適從，「想不到歷史中搶食物的日子，現在竟要經歷一次」、「我真的無法理解這個政府在做什麼了」。

（Twitter）