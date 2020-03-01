【新冠肺炎】美國爆搶購潮廁紙勁搶手　網民：首次見Costco無水賣

美國周六（2月29日）出現首宗因新型冠狀病毒肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）死亡的病例，事發的華盛頓州即宣布進入緊急狀態。在疫情下，美國加州、紐約等多地的連鎖大賣場Costco均出現搶購潮，進店人龍排到停車場，店內飲用水、肉類等糧食更被一掃而空，而廁紙在當地同樣是搶手貨，有目擊搶購潮的巿民深感震驚地表示：「我第一次看到Costco沒有水賣。」

新冠肺炎疫情影響下，美國加州、紐約等多地的連鎖大賣場Costco出現搶購潮。圖為加州洛杉磯的分店，地上貨物被一掃而空。（Twitter「MrsGanas」）

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美國當局指，該名華盛頓州死者生前沒有證據顯示曾到過高危地方，也未曾與感染者有緊密接觸，認為可能是社區感染。另外，加州及俄勒岡州等都有多宗未能確定感染來源的病例，當局擔心疫情或正在西岸蔓延。

雖然美國總統特朗普呼籲民眾勿陷入恐慌，但多個城市仍有大批市民到Costco搶購糧食和家居用品。各地民眾在twitter上傳照片，顯示加州三藩市及洛衫磯、華盛頓州西雅圖、紐約布魯克林（Brooklyn）、俄勒岡州波特蘭（Portland）和麻省沃爾塞姆（Waltham）等地的Costco，市民購物車上全是飲用水、乾糧食品和廁紙。

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有市民目擊搶購情況後驚訝表示，「我第一次看到Costco沒有水賣」、「就算是黑色星期五（Black Friday）、聖誕節或除夕也沒有這麼誇張」、「看來民眾真的被新冠病毒嚇怕了」。網民稱，賣場以廁紙、水、米、罐頭和肉類最為熱銷，店員都忙於上貨，貨架幾乎只剩下氣泡水；至於Costco門外，排隊入場的人龍更遠至停車場。

（Twitter）

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