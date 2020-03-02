新冠肺炎｜台餐廳窩心送24碗海鮮粥打氣　醫護超感動：滿滿的愛！

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，各地前線醫護人員更是首當其衝需要與確診人士接觸。台灣台中近日就有餐廳為了向醫護打氣，特意到醫院送上海鮮粥，更有人送漢堡、口罩等，令醫護人員非常感動，醫院事後亦於facebook撰文道謝：「超級感動的。」不少網民亦表示非常窩心，更稱辛苦了所有醫護人員，「感謝你們的付出」。

台中豐原醫院近日於fb撰文表示最近有粥店老闆特意感謝前線醫護人員連日堅守崗位抗疫，向他們免費送上24碗熱騰騰的海鮮粥。（台中豐原醫院fb圖片）

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台中豐原醫院近日於fb撰文表示最近有粥店老闆特意感謝前線醫護人員連日堅守崗位抗疫，向他們免費送上24碗熱騰騰的海鮮粥，醫院在文中表示非常感謝：「滿滿的海鮮料，加上老闆滿滿的愛，補充體力完繼續防疫！」

醫院又指就連對面的早餐店亦曾送了50個漢堡包，之後即使醫護人員單點早餐，亦會送外賣。更有民眾於情人節特意送上1箱共240個N95口罩，院方除了表達感謝之外，也稱這是最棒的情人節禮物。他們續指，其實防疫期間，只要大家一句謝謝就已感受到正能量，亦是最好的禮物。

不少網民亦大讚感動，大家亦發揮了守望相助的精神去抗疫，「太有愛心了」、「各位醫護人員辛苦了」、「你們付出太多了，無言感激」。

（台中豐原醫院fb專頁）

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