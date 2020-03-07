維他奶80周年新包裝　盒面印真人露齒笑　網民：好似有人望住飲奶

維他奶絕對是港人的集體回憶，最近官方公司為慶祝80周年，推出特別版包裝，引起網民熱議，皆因特別版的盒面印上真人露齒笑樣貌，有人表示感覺不安，「望得耐有啲心寒」、「好似有人望住我飲奶咁」。《香港01》向維他奶國際集團有限公司詢問有關詳情，負責人解釋指，今次80周年特別包裝一共有12款設計，每款各有不同人樣，象徵維他奶的廣大客群。

最近維他奶公司為慶祝80周年，推出特別設計包裝，結果引起不少網民熱議。（連登討論區圖片）

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上月為慶祝維他奶飲品創立80周年，特意換上特別版包裝，有網民發現此事並上載相片，可見不論是維他奶或麥精維他奶的盒面，也印有蛋糕並寫上「生生不息80年」，網民感到詭異的是蛋糕旁竟印着不同真人露齒笑樣貌，下面則有4字寫着「感謝有你」。

網民均稱看着盒面的人樣感覺有種不寒而慄的感覺，「佢哋笑到我有啲驚」、「飲住盒奶嗰陣硬係覺得有人望住我」、「第一眼見到嗰陣真心嚇一嚇」、「咩設計嚟，好恐怖」。

維他奶國際集團有限公司回覆《香港01》指，維他奶於1940 年由羅桂祥博士創立，今年正是80周年，故特意推出一系列12款特別版紙包飲品包裝，涵蓋「維他奶」4款產品，包括「維他奶」、麥精「維他奶」、低糖「維他奶」以及低糖麥精「維他奶」。

負責人解釋，每款包裝各展示12位不同真人的笑臉肖像，象徵維他奶的廣大客群，同時在包裝上印有「感謝有你」字句，代表答謝忠實消費者多年來的支持和愛戴。

維他奶官方公司指，維他奶於1940 年由羅桂祥博士創立，今年正是80週年，故特意推出一系列12款特別版紙包飲品包裝。（維他奶公司提供圖片）

早於2010年，維他奶官方亦有慶祝創立70周年，大家又認得這些包裝嗎？

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其實早於2010年，維他奶官方亦有慶祝創立70周年，當時主題為「FRIEND祝70年」，他們找來一班設計師創作70款紙包飲品包裝，包裝背面的圖文跟足當時潮流，或圍繞生活的事物，當中更有一款是「白板」，供粉絲自行設計想要的圖案及文字再送給朋友，可算是窩心設計。