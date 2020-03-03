再有代購消毒搓手液有心人被走數　網民行動證明香港仲有好多好人

新冠肺炎「COVID-19」（俗稱武漢肺炎）在港肆虐，市民恐慌下全城搶購口罩、消毒產品，發現缺貨即全球搜羅。不少有心人風頭火勢時捱義氣代訂，人人留言「2盒，Thx」，講就容易，近日海外貨品陸續運抵，網上卻出現不少好心人投訴，當日沒收訂金就代購，貨到大家卻失蹤。 有香港女生早前幫訂滴露消毒搓手液，惟貨到時幾乎全部人棄單，網上發文求助後，5小時後極速清貨，令她忍不住大讚香港人好有愛。「畀人當condom真係一次就夠！」

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fb專頁「Hoiching笑旅新事」今日（3日）網上透露被棄單慘況，怒稱「以後未收錢我係唔會再幫陌生人訂貨」。

版主指早前新年假期時，看到香港口罩和酒精搓手液很缺貨，其相熟顧客和朋友都請她幫忙，有人點名想要的滴露搓手液（50ml）當時炒至近50元一支，較平日貴一倍。她看到ebay有貨，計計數發現成本30元有找，遂決定接單幫忙代購。

網上求助僅約5小時，版主即指獲好心香港網民鼓勵和幫助，大讚香港有好人。（Hoiching笑旅新事）

當時她「講個信字」沒有收訂金，最終一支成本27.5元，計及代購費她「齊頭」收30元一支，當時不少人信誓旦旦稱絕不棄單，她遂預支數萬元先行支付，打算貨到再向網民收款。

她指代購後壓力勁大，每日查看運輸情況，又怕被海關扣單，原本賣家稱最遲15日可收貨，結果因內地停工被壓在內地倉一段時間，終於2月底貨到相約網民交收，竟出現她最害怕的情況。

「8成人棄單，1成人話ok會入數但唔見咗人，1成人已讀不回不讀不回。」版主指明白現時市面已開始返貨，大家需求下降，而且零售點的售價更低，惟難以接受大家交代也費事，令她大感憤怒：「其實交代一聲有幾難，囤咗貨可以同我講聲，唔係到我約你交收你先話唔要。仲有嗰啲已讀不回咩意思，當幫你代購嘅人係condom？」

她指曾向賣方表示寧願退貨蝕運費，但對方拒絕，而面對所有人棄單她感到又疲累又苦惱，更怕血汗錢倒入大海。她又指2月時其實有再入第二轉貨，已即時截單惟也有部分已出貨未能取消，最終她決定網上求助。

網民看到版主的慘況反應熱烈，除了鬧爆棄單者無品以外，不少人都希望可出一分力，更有霸氣網民直稱賣唔晒「全部原價收」，被其他網民大讚「男神」。

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出Po 5小時後，版主再發新帖文，指網民看到她的情況即時出手襄助，「多謝大家嘅支持同inbox鼓勵，搓手液已經散晒出去，香港還是有很多好人，謝謝網絡的力量。」

她回應《香港01》時指：「無諗過咁多人搵我…香港人好有愛，大家都要身體健康呀！」