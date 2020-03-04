新冠肺炎｜台灣早餐店不接醫院外賣被鬧爆　老闆娘澄清非歧視

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）在多地肆虐，台灣早前發生一宗爭議事件，知名便當店「正忠排骨飯」被爆拒接醫院外賣後，台東再有一間早餐店發生類似事件。日前台東一間醫院的護士在facebook大呻，一間早餐店拒送醫院，質疑如何叫前線醫護去拿外賣，引發討論。早餐店東主澄清沒有歧視醫護的意思，而是點餐量太大人手不足，加上口罩根本不夠用，到醫院回來基本上一定要丟。

涉事早餐店的老闆娘忙過不停，稱已解釋不送的原因是人手不足，又沒足夠口罩。（TVBS新聞截圖）

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較早前台灣「正忠排骨飯」以新冠肺炎疫情為由，拒接醫院外賣，引來民眾不滿，最終要捐100萬台幣（約26萬港元）給中央防疫中心才平息事件，但台東一間早餐店又再被爆拒接醫院的外賣單。

日前，有網民在fb群組「台東大小事」貼文指，一間早餐店拒送早餐到台東基督教醫院，說是沒有口罩，大嘆現在的醫療人員很可憐，「東基加護病房時常只有一個護理師顧兩位重症病人，尿尿都有問題了！是要誰先死」，意思即醫護人員忙到不可能出外領外賣，再次引來熱議。

台媒到訪涉事早餐店，發現只有老闆娘一人在忙，雙手沒有一刻停下。老闆娘覺得自己很委屈，因為接單時已解釋「阿伯送不出去，你們可能要等很久」，後來就被他們說成不願送外賣到醫院、因為疫情不願送等。老闆娘澄清並非故意不送，而是點餐量太大人手不足。而且，萬一送餐到醫院，一來一回戴的口罩一定要丟，目前台灣口罩配給一周兩片，根本不夠用。

東基醫院醫務部主任洪樂堯醫生稱，任何人進出醫院都必需戴口罩，來送餐的也不例外，但會體諒餐廳的東主，他們內心一定有壓力，希望大家以包容代替指責。而網民亦認為醫護在崗位上做好本分值得尊敬，但亦要考慮店家情況，不要「不送餐就想道德綁架早餐店」。

（綜合）

早前引起爭議的「正忠排骨飯」：

事件發生在台中福科店的分店。（圖為店面示意圖，來源：ig @ jiiiiiiiiiiiiiiiiiitian）