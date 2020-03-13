【趣一趣】返工都見到藍天？　三菱製LED燈模擬日光幫打工仔減壓

日本上班族出名工時長，經常留在封閉的辦公室，容易產生壓力。三菱電機近日研發了一款模擬藍天日光的LED燈「Misola」，如果不特別留意的話，未必會發現並非窗戶。它的外型是一塊天藍色的顯示屏，螢幕邊框會發光，並隨時間調整模擬日光的照射角度，中間部分則顯示藍天效果，令人有窗外天氣晴朗的錯覺，同時亦可用作照明。設計概念源自想消除無窗空間的閉塞感，給上班族帶來陽光明媚的感覺。

日本三菱電機近日公布一款模擬藍天日光的LED燈，引起網民熱烈討論。 （Twitter「TKoguchi787」影片截圖）

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「Misola」照明燈預計在今年 10 月正式發售，但實物照已令不少網民起哄。有網民在Twitter表示「很想擁有」，指那燈就像「真的窗户一樣」、「我會考慮將它安裝在地下避難所」，但也有網民認為照明燈會成為企業「飼養社畜（公司牲畜）的工具」，讓上班族忘記收工時間，笑言若照明燈可以增添日落效果，提醒放工時間比較好。

（Twitter「TKoguchi787」）