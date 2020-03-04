新冠肺炎︳安倍晉三發言無罩狂咳　手掩口再抹西裝　蔡堅四字秒殺

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情入侵日韓，兩地政府抗疫反應也惹民眾批評。日本首相安倍晉三（3月3日）出席參議院預算委員會，席間無戴口罩發言多次咳嗽，只用手掩口再抹落褲子上，之後索性用西裝掩口咳嗽，嚇到後面的議員用手拉緊口罩。事件引來日本網民狠批，香港醫學會前會長蔡堅稱，安倍這樣咳法對市民來說不是一個好教材，最佳的做法只有「戴返口罩」。

日本首相安倍晉三日前在參議院講話時不停咳，引來網民熱議。（Twitter影片截圖）

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日本疫情令當地出現搶購潮，政府抗疫措施當然是焦點，但首相在公開發言時狂咳亦會引起市民不安。日本首相安倍晉三周二出席參議院預算委員會，發言時不斷咳嗽，影片在Twitter瘋傳，其中一段片在9秒內暫停講話兩次咳嗽，「如何咳」引來熱議。

影片中，安倍第一次咳嗽用左手掩口，掌心一度沒按實嘴巴，之後手朝褲子上抹，幾秒後他想再咳，這次他抬手用西裝褸手臂位置掩嘴咳嗽，後面的人一身不自在，用手拉一拉口罩。

事件令民眾不滿，有網民在Twitter討論，稱安倍是否感染了，他在參議院不停咳，又諷刺他：「隨處擦拭，他是小學生嗎？」有人留意到他咳嗽時掌心沒有手帕，質疑他為何不事先準備手帕或紙巾，阻擋飛沫傳染，而事後有沒有消毒雙手等，甚至稱以想像是首相的行為。

香港醫學會前會長蔡堅指，安倍應樣咳不是好教材，應戴口罩講話。（資料圖片）

香港醫學會前會長蔡堅接受《香港01》訪問時點評了安倍的咳嗽行為，他坦言「唔係一個好教材」，目前最穩妥的方法是戴上口罩。蔡堅指，安倍咳的一刻已經會散播細菌，手掌不可能完全掩蓋口鼻，萬一咳嗽者染上了新冠肺炎，將飛沬抹到褲上一樣會沾到病毒。

而用西裝掩着咳也同理，無法完全阻擋口水之餘，衣物沾到飛沬，風乾後病毒微粒會依附在衣物上，一樣可以播毒。蔡堅認為要保護自己和他人，公開場合講話應戴上口罩，他舉例今日醫學會會議上，無論彼此距離有沒有兩米，出席者全程戴口罩說話，一樣無問題。

有日本網民質疑，安倍應該事前準備手帕或紙巾待咳嗽時掩口鼻避免播毒，但蔡堅認為這方法亦不理想，因為「唔夠快」。他指一般人難預計何時咳嗽，不可能馬上從口袋拿出手帕再完全封好口鼻，「會差一兩秒」，多數只能抹走殘留面上的飛沬。他又提到伊朗已有官員中招，提醒「唔會因為係高官而放過你」，應做正確示範，在公開場合戴上口罩。

（綜合）

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