吸水珠倒入坐廁浴缸　小區水管塞爆　法國YouTuber嚇到大喊求助

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法國YouTuber施賴納（Cyril Schreiner）最近拍片將一堆吸水珠倒入浴缸、坐廁及洗手盆內，豈料竟導致其居住的整個小區水管堵塞，連鄰居家中及路邊排水渠內都被吸水珠「入侵」；施賴納嚇到崩潰大哭，事件更驚動市長，直斥「這是一場惡作劇，必定要捉到惡作劇份子」。

影片顯示，施賴納將大量的彩色吸水珠倒入浴缸，不久吸水珠不斷膨脹並溢出，浴缸頓變「波波池」，他一臉高興地「入浴」，看似非常享受。

後來施賴納更將吸水珠倒入坐廁及洗手盆，惟卻發現無法將吸水珠沖走，反而不斷從去水口冒出，部分吸水珠堵塞排水管，導致屎水倒流。

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施賴納一度嘗試用吸塵機取出吸水珠，但吸水珠實在又多又重，反導致吸塵機因無法負荷故障。他其後走到屋外，發現鄰居家的水管和附近的排水渠竟同樣冒出大量彩色吸水珠。

市長得知事件後怒斥「這是一齣惡作劇」，誓言必定將肇事者繩之於法；施賴納接受警方問話期間，沒有馬上承認責任，但有網民將他的吸水珠片段上載到Twitter，不少人留言批評他「這玩笑開得太大了」、「逞一時之快，卻辛苦了清潔工人」、「實在太不負責」。施賴納其後拍片「認衰」，哭著臉稱非常後悔，並決定向警方自首。

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