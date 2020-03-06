吸水珠倒入坐廁浴缸　小區水管塞爆　法國YouTuber嚇到大喊求助

法國YouTuber施賴納（Cyril Schreiner）最近拍片將一堆吸水珠倒入浴缸、坐廁及洗手盆內，豈料竟導致其居住的整個小區水管堵塞，連鄰居家中及路邊排水渠內都被吸水珠「入侵」；施賴納嚇到崩潰大哭，事件更驚動市長，直斥「這是一場惡作劇，必定要捉到惡作劇份子」。

影片顯示，施賴納將大量的彩色吸水珠倒入浴缸，不久吸水珠不斷膨脹並溢出，浴缸頓變「波波池」，他一臉高興地「入浴」，看似非常享受。

後來施賴納更將吸水珠倒入坐廁及洗手盆，惟卻發現無法將吸水珠沖走，反而不斷從去水口冒出，部分吸水珠堵塞排水管，導致屎水倒流。

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施賴納一度嘗試用吸塵機取出吸水珠，但吸水珠實在又多又重，反導致吸塵機因無法負荷故障。他其後走到屋外，發現鄰居家的水管和附近的排水渠竟同樣冒出大量彩色吸水珠。

市長得知事件後怒斥「這是一齣惡作劇」，誓言必定將肇事者繩之於法；施賴納接受警方問話期間，沒有馬上承認責任，但有網民將他的吸水珠片段上載到Twitter，不少人留言批評他「這玩笑開得太大了」、「逞一時之快，卻辛苦了清潔工人」、「實在太不負責」。施賴納其後拍片「認衰」，哭著臉稱非常後悔，並決定向警方自首。

this french guy filled his tub with orbeez then had no idea how to get rid of them so he just pulled the plug which resulted in orbeez overflowing both in his toilet and sink 😭😭😭😭 pic.twitter.com/F1nEDIDBZF — sakura's divorce lawyer (@yuqheis) March 1, 2020