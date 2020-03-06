唐詩詠馬國明兄妹情傳到懷孕　女網民：最討厭呢種假阿哥假阿妹

馬國明唐詩詠傳緋聞多時但只以兄妹相稱，真實關係撲朔迷離，近日更傳到唐為馬懷孕，男方否認唐詩詠則自稱經期準確回應。事實上女網民除了八卦兩人關係以外，也對這種似真似假的曖昧兄妹情大表反感，既不滿男方沒平衡好誰最重要，也質疑被當妹妹者不懂避忌令正牌女友不快，「最憎成日話係阿妹，好多時妹下妹下變埋女朋友！」。

唐詩詠被指戀上馬國明兼懷孕。（《白色強人》劇照）

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近日再有報道指以兄妹相稱的馬國明和唐詩詠升呢變戀人，更超誇張稱唐詩詠為馬國明懷孕，真女友黃心穎出軌許志安仍能心平氣和的馬國明，勞氣否認傳聞，唐詩詠則稱「貫徹始終不回應不反應，繼續認真工作認真生活」，沒正面回應感情問題，但也以自己經期很準時，間接回應了懷孕傳聞。

對於這糾纏多年的兄妹緋聞，網民討論仍然十分熱烈，有人認為如兩人皆單身不如早早在一起，「睇得多都覺得煩」，有人則認為兩人如真沒什麼，倒不如不理亂傳的新聞，「愈回應就愈追住講，唔講唔理就唔傳啦。」

馬國明唐詩詠感情極好關係親密，但兩年多年來堅稱是兄妹！

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不過更多女網民突然上身，直言討厭這種「兄妹情」，不少人更指因而深受其愛，或因而與另一半吵架，甚至被搶男友見證偽兄妹變真情人，有人怒吼：「所謂的兄妹，根本是為了醜惡的曖昧關係拉上遮醜布，以親情包裝把親密行為放在懶光明正大的藉口。」