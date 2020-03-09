【新冠肺炎】米蘭、威尼斯納入「封城」　民眾深夜湧火車站逃離

因應新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診個案急增，意大利政府周日（8日）起封鎖北部倫巴第地區（Lombardy）及11個疫情嚴重的省分，其中包括米蘭及威尼斯，涉及至少1600萬人。不少民眾在得悉消息後急忙「出城」，市民在深夜湧至火車站，社交平台亦流傳影片，看到他們執拾細軟趕往乘搭火車離開。

意大利政府周日（8日）起封鎖北部倫巴第地區（Lombardy）及多個省分，包括米蘭及威尼斯等重要城市，涉及至少1600萬人。圖為米蘭中央車站在封城後的情況。（Reuters）

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在歐洲，意大利成為新冠肺炎疫情最嚴重的國家，單計周六（7日）便新增1200多宗病例，全國累計5883宗、233人死亡。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）簽署文件，周日起禁止北部重災地區的民眾出入，區內學校、健身室、泳池、博物館及滑雪場等設施關閉，直至4月3日。

新冠肺炎疫情下的意大利，景點、餐廳、交通工具變得冷清：

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當局突然大規模擴展「紅區（red zone）」，引起部分地方政府批評操之過急，認為法令使人措手不及和難以執行，中央擬定方案時也沒有徵詢他們的意見。

封城估計影響約全國的四分一人口，當消息一出，大批民眾為求在措施生效前離開「紅區」，紛紛漏夜提着行李前往附近火車站。據米蘭網民在Twitter上傳的影片，也看到原本因疫情而非常空曠的米蘭火車站，在深夜頓時出現大批「離城」人群。

（綜合）

A final chance to evacuate from the COVID19 red zone. People rush to catch the last trains leaving Lombardy after government declared the quarantine and lockdown of 16 million people in Northern Italy. The mandatory quarantine will last until early April. pic.twitter.com/9m5Sf7nuhH — Max Howroute▫️ (@howroute) March 8, 2020