【新冠肺炎】米蘭、威尼斯納入「封城」　民眾深夜湧火車站逃離

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因應新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診個案急增，意大利政府周日（8日）起封鎖北部倫巴第地區（Lombardy）及11個疫情嚴重的省分，其中包括米蘭及威尼斯，涉及至少1600萬人。不少民眾在得悉消息後急忙「出城」，市民在深夜湧至火車站，社交平台亦流傳影片，看到他們執拾細軟趕往乘搭火車離開。

意大利政府周日（8日）起封鎖北部倫巴第地區（Lombardy）及多個省分，包括米蘭及威尼斯等重要城市，涉及至少1600萬人。圖為米蘭中央車站在封城後的情況。（Reuters）

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在歐洲，意大利成為新冠肺炎疫情最嚴重的國家，單計周六（7日）便新增1200多宗病例，全國累計5883宗、233人死亡。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）簽署文件，周日起禁止北部重災地區的民眾出入，區內學校、健身室、泳池、博物館及滑雪場等設施關閉，直至4月3日。

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當局突然大規模擴展「紅區（red zone）」，引起部分地方政府批評操之過急，認為法令使人措手不及和難以執行，中央擬定方案時也沒有徵詢他們的意見。

封城估計影響約全國的四分一人口，當消息一出，大批民眾為求在措施生效前離開「紅區」，紛紛漏夜提着行李前往附近火車站。據米蘭網民在Twitter上傳的影片，也看到原本因疫情而非常空曠的米蘭火車站，在深夜頓時出現大批「離城」人群。

（綜合）

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