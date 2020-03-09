新冠肺炎丨趕返工忘戴口罩獲小食店相助　大埔友承諾有借有還

在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響下，人與人的互助更顯難得。有大埔友分享好人好事經歷，稱日前趕出門返工，到達巴士站之際才驚覺忘了戴口罩，只好硬着頭皮向附近一小食店求助，獲老闆娘及職員借出口罩，令樓主非常感動，又承諾「一定會還！絕對唔會欺騙香港人嘅愛心」。

【抗疫好人好事」有大埔友分享好人好事經歷，稱早前忘了戴口罩出門，獲小食店好心借出。（fb群組「Tai Po大埔」圖片）

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該網民於facebook群組「Tai Po大埔」發文，指上周五（6日）早上急急出門，趕搭巴士上班，當男友駕車送她到廣福街市附近的巴士站時，才發現自己忘了戴口罩，只好到附近一間小食店買早餐及求助。

樓主買早餐後，「硬住頭皮問有無口罩買」，雖然早已「打定輸數」，但食店職員「二話不説就話借口罩畀我」，請示老闆娘後對方亦立即答應，令她非常驚喜，「喺咁無助嘅情況得到幫助真係好感動」。

樓主更稱，借用口罩及買早餐後，還能趕上7時正的巴士，大讚小食店「又抵食又多款」，現在更發現「老闆娘同員工咁好心」。她事後承諾，「絕對唔會欺騙香港人嘅愛心」，稱必定會帶同口罩歸還，同時打算購買抗疫養生茶作回禮。她又接納網民建議，表示日後會「袋定幾個」口罩，以備不時之需。

帖文引來大批街坊讚好，紛紛稱讚小食店「同舟共濟」，是「大埔人愛大埔人」的表現。亦有街坊指，非常時期「互相」是最重要，指自己曾受過別人幫助，之後也自動自覺帶備物資，隨時與有需要的人分享。

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