新冠肺炎│同行友人體溫過高被拒入餐廳　夫婦不滿：我依家好火滾

因為新型冠狀肺炎疫情，一些餐廳要量體溫才可進入，有網民表示朋友去旺角一間火鍋店吃飯，碰到鄰座一家三口，因其中一個同行者體溫過高被拒進入，這對夫婦隨即發難，捉實侍應狂鬧「你個儀器好準啊？」、「我依家好X火滾啊」。

樓主說兩位老人家一入餐廳就大罵，原來他們「另一位同行嘅人體溫偏高唔畀佢入」，男子就表示不會離開，「位我就坐咗啦，我係唔X會走架啦」。（on9仔女同盟會 fb圖片）

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該名網民在facebook發文，表示朋友去旺角一間火鍋店吃飯，看到一家三口入內，兩位年紀稍大、相信是夫婦的男女一入餐廳就大罵，原來與他們同行的另一人體溫偏高，被餐廳拒絕進入，男子鬧還鬧卻堅持不會離開，「位我就坐咗啦，我係唔X會走架啦」。

職員解釋一輪之後走開了，不久職員再去為他們量體溫，夫妻繼續非常不滿，懶理店方解釋更捉實侍應狂轟，其間更爆粗稱對餐廳處理方法很火滾。

職員再去為他們量體溫，但夫妻繼續非常不滿，男子又稱「我依家好X火滾啊」。（on9仔女同盟會 fb圖片）

樓主指，當時與該對男女同行的疑似其女兒的年輕女生在旁邊哭起來，應該沒有心情吃飯，樓主希望她能提醒家人，「唔好用一間鋪嘅人命嚟換你老豆想食嘅一餐飯」。

不少網民都認為夫婦的行為太自私，「店鋪有權選擇做唔做你生意，就算天王老子都無面畀」、「而家唔做你生意，過主啦」、「自私，害全港」。

同場加映：【網民教整文件夾面罩】。（01製圖）

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